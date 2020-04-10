　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 黎巴嫩疫情。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國累計46.8萬人感染新冠肺炎（COVID-19），高達西班牙的3倍，疫情不見緩和。美國政府上周表示，將以包機將滯留國外的公民和永久居民送回國，但有些美國人在推特上公開拒絕這項提議。CNN訪問幾名旅居黎巴嫩的美國公民，發現他們不約而同認為，現在留在582例確診的黎巴嫩，比回到美國更安全。

現年28歲的福格萊（Carly Fuglei）來自蒙大拿州，在黎巴嫩首都貝魯特從事人道主義工作。一群來自丹麥的朋友擔心黎巴嫩爆發大規模疫情，3月準備離開時也勸她搬回美國。這是福格萊首次考慮返美，但最後選擇留下，在黎巴嫩3月19日關閉邊境後開始布置她的住所，無法確定會停留多久，「我想我在這裡可能比較安全。」

美國駐貝魯特大使館月初宣布，5日將派出包機載回希望從黎巴嫩返美的公民。獨立記者西威爾（Abby Sewell）在推特上提及此事並寫下，「不，媽媽，我不會回去。」一名黎巴嫩記者回應，「我第一次覺得，美國不比這裡安全。」西威爾的母親也回應，「事實上，目前我可能必須同意這點。」

西威爾向CNN表示，她從未考慮接受大使館的提議，「從我看到的一切資料看來，美國的狀況更糟，不論是病例數、預防措施不足或衛生系統負擔過重等。此外，由於我在海外生活多年，現在在美國沒有醫療保險。如果我回國後生病，可能得自掏腰包支付數千美元。」

▲▼ 黎巴嫩疫情。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩超市也出現搶購潮。（圖／路透）

來自波士頓的豪蘭德（Daryn Howland）現年27歲，在貝魯特從事顧問工作，現在的計畫是無限期留在黎巴嫩，「美國的情況太糟了，代表這是黎巴嫩第一次比美國更安全」，儘管黎巴嫩的政經情勢較差，「我覺得我在這裡比較好。我在這裡的所有美國朋友都決定留下來。」

黎巴嫩在2月21日通報首起確診病例，但該國早在此前就危機四伏。黎巴嫩2019年10月爆發針對政治菁英階層的抗議，推翻前總理哈里里（Saad Hariri）政權，使政治危機加劇，貨幣大幅貶值，導致該國在3月史上首度債務違約。

各方壓力之下，新任總理迪亞布（Hassan Diab）承諾，儘管任何措施都可能為已經陷入困境的經濟造成損失，他絕不會拿疫情冒險。政府在首起案例出現的8天後，於2月29日關閉多所學校，3月6日關閉餐廳及咖啡廳，領先包括義大利在內的西歐國家，接著在3月15日宣布鎖國。

▲▼ 黎巴嫩新任總理迪亞布（Hassan Diab）。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩新任總理迪亞布。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）駐黎巴嫩辦事處數據顯示，新冠病毒在黎巴嫩的傳播速度近幾周有所放緩，醫界人士也讚賞他們及早關閉邊境。黎巴嫩拉菲克哈里里大學醫院（Rafik Hariri University Hospital）負責人艾卜耶德（Firass Abiad）表示，「我們還沒走到必須決定誰需要呼吸器、誰不需要的階段。這是因為我們待在家中，邊境也是關閉的。」

但截至目前為止，黎巴嫩僅進行不到1.2萬次病毒篩檢，相當於總人口的0.1%，可能導致疫情規模被低估。衛生部誓言將每天篩檢件數增加到2000件，讓所有有症狀者都接受篩檢，不論症狀輕重。

黎巴嫩檢測量少的部分原因為社會歧視眼光，公共衛生部總幹事阿馬爾（Walid Ammar）向民眾表示，如果人們認為其他人的反應會很糟糕，就不會去接受檢測，「你們都應該害怕那些不願接受篩檢的人，因為他們害怕你們。這些人會傳染給你。」

另一方面，越來越多人接受檢測，醫療系統卻缺乏大規模篩檢資源，且金融危機為醫療系統帶來沉重打擊。貝魯特美國大學（American University of Beirut）病毒學家札拉卡特（Hassan Zaraket）表示，「測得越多越好，但我們必須認知到，我們資源有限，需要有策略地利用。如果我們此前錯過許多病例，急診室和加護病房就會爆炸。」

ET快訊
確診女公關潔西超辣出場照瘋傳！網一比對驚「是子涵」..本尊回
小玉嫌母奶噁心下場慘爆！廠商火大硬起來提告要求下架影片
獨／護國舞小姐現況曝！「慘遭全高雄封殺」酒店群組罵翻..只剩
共機又來！轟6、殲11繞巴士海峽進西太平洋　國防部戰機升空戒
大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

癡漢也有防疫觀念！　烏黑長髮男「全裸戴口罩」嚇壞女高中生

旗下8工廠全喊卡!日本YAMAHA發動機「摩托車+船外機」產線5月大停工

驚見6萬年前「海底森林」！科學家興奮帶回100個菌種：可望開發新藥

「家裡衛生紙被收走」26歲男痛扁老母　她反控：兒子用太多了！

哈利定居洛杉磯感到被孤立　申請雙重國籍還在思考中

義媒：世衛靠攏中國惹惱川普　拉出「美中新戰場」檢視國際組織

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

癡漢也有防疫觀念！　烏黑長髮男「全裸戴口罩」嚇壞女高中生

旗下8工廠全喊卡!日本YAMAHA發動機「摩托車+船外機」產線5月大停工

驚見6萬年前「海底森林」！科學家興奮帶回100個菌種：可望開發新藥

「家裡衛生紙被收走」26歲男痛扁老母　她反控：兒子用太多了！

哈利定居洛杉磯感到被孤立　申請雙重國籍還在思考中

義媒：世衛靠攏中國惹惱川普　拉出「美中新戰場」檢視國際組織

房子傳來悽慘哀嚎聲...鄰居嚇壞打給屋主　他進門見「花式綁腿」笑噴

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

出國禁令持續！國籍航空「退改票最新辦法」出爐　5月機票免費退

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Lexus LC雙門跑車改款亮相　減輕簧下重量、精進操控優美不變！

亮･珠寶／Tiffany斜面立體T字戒有個性　3萬可入手

半夜「老人與狗送黃金」！透天哥被折磨10年：怎抓　網曝2絕招教訓

「五一連假想照放嗎」吸話題！一票人秒喊放　狂勸上班也危險：寧願在家睡

生涯300轟只差2發　雷諾斯引退告別大聯盟

國際熱門新聞

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

全球剩5國零感染！背後真相曝光

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

譚德塞：世衛100天來平等、中立

台網友狂曬美食照　回應譚德塞

AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疲

美國務院轟WHO「政治凌駕公衛」：忽略台灣示警

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

華爾街大咖中鏢！　摩根士丹利執行長感染新冠肺炎

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

更多熱門

相關新聞

竹市8酒店歇業　「小吃店」不在此限

竹市8酒店歇業　「小吃店」不在此限

國內傳出酒店公關確診個案後為免社區感染大爆發，全國的酒店、舞廳要停業，新竹縣市警局9日深夜出動大批警力前往轄區各酒店、卡拉ok、網咖、小吃部臨檢，並勸導業者在疫情嚴峻期間能做好防疫措施，或是先暫停歇業，避免增加感染機會。

防疫社交距離　王惠美演給大家看

防疫社交距離　王惠美演給大家看

助車主安心防疫　監理業務得展延辦理

助車主安心防疫　監理業務得展延辦理

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝

半導體佈局發威　去年Q4固定資產增購創單季新高

半導體佈局發威　去年Q4固定資產增購創單季新高

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19黎巴嫩北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面