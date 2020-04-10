黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

▲ 黎巴嫩民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國累計46.8萬人感染新冠肺炎（COVID-19），高達西班牙的3倍，疫情不見緩和。美國政府上周表示，將以包機將滯留國外的公民和永久居民送回國，但有些美國人在推特上公開拒絕這項提議。CNN訪問幾名旅居黎巴嫩的美國公民，發現他們不約而同認為，現在留在582例確診的黎巴嫩，比回到美國更安全。

現年28歲的福格萊（Carly Fuglei）來自蒙大拿州，在黎巴嫩首都貝魯特從事人道主義工作。一群來自丹麥的朋友擔心黎巴嫩爆發大規模疫情，3月準備離開時也勸她搬回美國。這是福格萊首次考慮返美，但最後選擇留下，在黎巴嫩3月19日關閉邊境後開始布置她的住所，無法確定會停留多久，「我想我在這裡可能比較安全。」

美國駐貝魯特大使館月初宣布，5日將派出包機載回希望從黎巴嫩返美的公民。獨立記者西威爾（Abby Sewell）在推特上提及此事並寫下，「不，媽媽，我不會回去。」一名黎巴嫩記者回應，「我第一次覺得，美國不比這裡安全。」西威爾的母親也回應，「事實上，目前我可能必須同意這點。」

西威爾向CNN表示，她從未考慮接受大使館的提議，「從我看到的一切資料看來，美國的狀況更糟，不論是病例數、預防措施不足或衛生系統負擔過重等。此外，由於我在海外生活多年，現在在美國沒有醫療保險。如果我回國後生病，可能得自掏腰包支付數千美元。」

▲ 黎巴嫩超市也出現搶購潮。（圖／路透）

來自波士頓的豪蘭德（Daryn Howland）現年27歲，在貝魯特從事顧問工作，現在的計畫是無限期留在黎巴嫩，「美國的情況太糟了，代表這是黎巴嫩第一次比美國更安全」，儘管黎巴嫩的政經情勢較差，「我覺得我在這裡比較好。我在這裡的所有美國朋友都決定留下來。」

黎巴嫩在2月21日通報首起確診病例，但該國早在此前就危機四伏。黎巴嫩2019年10月爆發針對政治菁英階層的抗議，推翻前總理哈里里（Saad Hariri）政權，使政治危機加劇，貨幣大幅貶值，導致該國在3月史上首度債務違約。

各方壓力之下，新任總理迪亞布（Hassan Diab）承諾，儘管任何措施都可能為已經陷入困境的經濟造成損失，他絕不會拿疫情冒險。政府在首起案例出現的8天後，於2月29日關閉多所學校，3月6日關閉餐廳及咖啡廳，領先包括義大利在內的西歐國家，接著在3月15日宣布鎖國。

▲ 黎巴嫩新任總理迪亞布。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）駐黎巴嫩辦事處數據顯示，新冠病毒在黎巴嫩的傳播速度近幾周有所放緩，醫界人士也讚賞他們及早關閉邊境。黎巴嫩拉菲克哈里里大學醫院（Rafik Hariri University Hospital）負責人艾卜耶德（Firass Abiad）表示，「我們還沒走到必須決定誰需要呼吸器、誰不需要的階段。這是因為我們待在家中，邊境也是關閉的。」

但截至目前為止，黎巴嫩僅進行不到1.2萬次病毒篩檢，相當於總人口的0.1%，可能導致疫情規模被低估。衛生部誓言將每天篩檢件數增加到2000件，讓所有有症狀者都接受篩檢，不論症狀輕重。

黎巴嫩檢測量少的部分原因為社會歧視眼光，公共衛生部總幹事阿馬爾（Walid Ammar）向民眾表示，如果人們認為其他人的反應會很糟糕，就不會去接受檢測，「你們都應該害怕那些不願接受篩檢的人，因為他們害怕你們。這些人會傳染給你。」

另一方面，越來越多人接受檢測，醫療系統卻缺乏大規模篩檢資源，且金融危機為醫療系統帶來沉重打擊。貝魯特美國大學（American University of Beirut）病毒學家札拉卡特（Hassan Zaraket）表示，「測得越多越好，但我們必須認知到，我們資源有限，需要有策略地利用。如果我們此前錯過許多病例，急診室和加護病房就會爆炸。」