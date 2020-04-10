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里警嚴查趴趴走隔離檢疫對象　KTV、小吃部做好安全社交距離

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▲屏東縣里港警分局9日晚擴大臨檢卡KTV等業者，查緝檢疫對象，柔性勸導保持社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局9日晚擴大臨檢卡KTV等業者，查緝檢疫對象，柔性勸導保持社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心9日下午召開記者會宣布酒店及舞廳等業者即日起「全面停止營業」，里港警方也配合中央防疫措施藉本次擴大臨檢同時針對轄內列管KTV、卡拉OK店、小吃部、電子遊戲場等場所柔性宣導配合政府落實防疫做好安全社交距離，展現里警配合防疫工作的決心。

▲屏東縣里港警分局9日晚擴大臨檢卡KTV等業者，查緝檢疫對象，柔性勸導保持社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼勤前會議、臨檢小吃部。

▲屏東縣里港警分局9日晚擴大臨檢卡KTV等業者，查緝檢疫對象，柔性勸導保持社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

9日晚間，里港警分局分局長楊龍祥率領20餘名警力，與副分局長林宏原兵分二路，針對轄內列管KTV、卡拉OK店、小吃部、電子遊戲場實施臨檢盤查，以警政署近日在M-police行動電腦中開通上線的之居家隔離、檢疫身分查詢功能，全面清查場內每位消費民眾身分及年籍資料，防堵疫情缺口。

楊分局長呼籲，目前疫情正值關鍵時刻，防疫須靠大家同心協力，請需配合政府防疫措施，執行居家隔離、檢疫對象切勿抱持僥倖心態，到處「趴趴走」，違者將以違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，送交主管機關裁處新臺幣10至100萬元罰鍰。

里港警方未來也將持續不定時規劃臨檢專案勤務，嚴加查緝違反規定之對象，以維社會大眾健康、防堵疫情擴散。

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