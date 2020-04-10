500公尺內25間店歇業轉讓　疫情後小店生存更難

▲皮件店貼出「撤店清倉」、「一件不留要錢不要貨」等告示。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩後，各地陸續復工復產，不過，仍有不少小型企業、街邊小店受到較大衝擊。陸媒報導，由於疫情期間空繳房租、經營虧損、辭退員工、借貸無門、資金鍊斷裂，再加上復工後信心不足，小店老闆在開門與關門之間掙扎。

《新華網》報導，內蒙古錫林郭勒盟多倫縣一條商業街上，短短500公尺內，貼出「撤店」、「轉兌」、「出租」等標語的店鋪多達25間。在這條街上經營鞋店的陳艷蕾，復工後第一件事便是在自家店門口貼上「撤店清倉處理」，她表示，「不算運費、房租，進價甩，都沒人買，一天才賣出6雙鞋，實在幹不下去了。」

▲李紅杰的乾果店貼出轉讓、甩賣的公告止損。（圖／新華網）

同樣位於內蒙古自治區的赤峰市翁牛特旗最繁華的一條商業街，經營乾果買賣的小店門上貼著「轉兌」通知。老闆李紅杰無奈的表示，這是去年臘月開張的新店，房租、裝修、進貨等共投資40多萬元（人民幣，下同），借了不少外債，「本想著春節期間糖果乾品大賣，盡快回籠資金，沒想到經營還沒滿月，就相當於關門了。」

更讓李紅杰難受的是，近半個月來，店裡幾乎沒有生意，受疫情影響她已經賠光了家底，「3月恢復營業後，我來店裡一看，年前進的貨全發霉了。」

比虧損更讓人憂心的是，大環境呈現了一種「越小越難」的窘境。做商貿物流生意的王永超表示，受疫情影響，公司資金鍊斷裂，拖欠36名員工14萬元薪水，為了挺過難關，只好辭退了公司的15名超市促銷員，「賬戶餘額只剩下18000元，只要一發工資，公司徹底破產。」

▲小麵館生意下滑，辭退員工後由家人接手，以節省成本。（圖／翻攝新華網）

小微企業的貸款難及還款壓力重或成他們的「奪命稻草」。外界分析，即便是近期中央推出了一系列金融紓困政策，但由於經營規模小、財務制度不健全、抗風險能力較弱，且缺少固定資產抵押物，小微企業、個人小商戶在金融市場中相對弱勢，融資可得性差。

綜合民間及專家建議，落實各地的減負政策、拉動消費及暢通融資管道，或成為疫情過後，百業重生的當務之急。