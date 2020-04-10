早在2月中旬開始帶回來擴散！　最新研究：紐約病毒多來自歐洲

▲最新研究指出，紐約的病毒是來自歐洲入境的旅客所帶入。（圖／達志／美聯社）

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新冠病毒持續在各地擴散，美國為全球疫情最嚴重的國家，累計確診人數飆破43萬例，造成境內至少1萬4000人死亡。日前有2支研究團隊分析了不同批確診病患體內的病毒基因組（Genomes），竟然都得到了相同結論，病毒是來自歐洲入境的旅客所帶入，早在2月中旬就開始傳播，比首宗確診早了好幾週。

根據《紐約時報》報導，紐約在3月1日出現首宗確診病例，西奈山伊坎醫學院（Icahn School ofMedicine at Mount Sinai）最新研究發現，其實病毒早在2月中旬就開始擴散，且紐約大多數的病例皆為來自歐洲的旅客，紐約大學格羅斯麥醫學院（Grossman School of Medicine）研究團隊也得出了相似結論。

上述研究結果彰顯了病毒的隱性傳播，若政府能提早實施檢測，也許就能及早發現病毒。雖然美國總統川普在1月31日宣布，禁止過去2週有大陸旅遊史的外籍人士入境，不過疫情重災區義大利直到2月底才陸續封城，而美國3月11日才禁止英國以外的歐洲旅行，當時紐約人恐早已將病毒攜帶回國。

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