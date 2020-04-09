一晚接觸50男！北市「禮服店」小姐確診　酒客嚇傻恐掀「家庭革命」

▲台北市某知名酒店傳出一名女公關確診，引發酒客驚慌。（示意圖，非當事人／資料照）

圖文／CTWANT

中央疫情管理中心證實，台北市一名知名高級酒店的公關小姐確診新冠肺炎，而且出現病症後還繼續上班。由於一般「禮服店」1名小姐每晚可能會接觸50名男客，若男客擔心引起「家庭革命」而隱瞞接觸史，可能會成為嚴重防疫破口。

據《CTWANT》掌握情報，這間酒店是位於台北市中山區的「禮服店」，號稱店內小姐「全台北素質最優」。昨（8日）晚間衛生局上門追查感染源，發現店內還有很多男客，而業者和店內員工，對自己同事確診一事毫不知情，男客一聽更是嚇得落荒而逃。

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有消息指出，該確診公關小姐在出現高燒、流鼻水等症狀後還繼續上班，甚至還被客人帶出場吃飯！據《中國時報》報導，一般酒店小姐上班時，就算不將同事計算在內，一個晚上就可能接觸50名男客。這些男客如果為了不要引起家庭糾紛而對上酒店一事三緘其口，可能會導致相當嚴重的後果。

至於該酒店是中山區內經營已久的「禮服店」，雖然不像「便服店」消費一樣高，但價格也屬中上等級；比起「便服店」的水準又高出許多，若3人消費3小時，約3、4萬元起跳。由於公關外型水準高，所以這間酒店生意相當好，據傳許多「知名大亨」都是常客，讓網友相當擔心北部地區感染人數可能激增。

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