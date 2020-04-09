網友發起「反歧視！一人一句稱讚譚德塞」　留言全歪樓：飲水思源的人

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛斥，只因為自己黑人的身分，這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀。對此有網友發起「反歧視！一人來說一句譚德塞的優點！」活動，希望可以證明不是針對種族、膚色去批評。

為了洗刷被指控種族歧視的汙名，網友在9日的下午2點發起活動，希望可以讓德塞哥知道台灣人也會說好話！活動在短短幾個小時內就引起近萬人的關注，發起人也表示，「會協助大家的文案翻譯成英文版本，貼到美國知名論壇 Reddit，讓全世界看到台灣不是助長歧視的國家。」

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有網友留言，「飲水思源的好男兒」、「台獨側翼」、「非常忠心」、「感謝譚德塞讓全世界都知道台灣跟中國是不同的國家」、「謝謝你讓世界看見台灣」，以說反話的方式來嘲諷譚德塞親中過於明顯，也間接打臉了WHO之前承認的一中原則。

對於譚德塞的舉動，蔡英文透過臉書回擊，除了表達強烈的抗議外，也強調台灣向來反對任何形式的歧視，希望譚德塞可以到台灣訪問，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會，「長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

▼ 反歧視！一人來說一句譚德賽的優點！。（圖／翻攝自Facebook）