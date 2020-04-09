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批川普「找到新的甩鍋對象」　《環時》：像趾高氣昂的科盲

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲環時發文抨擊美國總統川普甩鍋 。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普近日批評WHO「拿美國錢最多，卻以中國為中心」，還揚言撤出一半資金。對此，大陸官媒《環球時報》發表社論，反諷川普「找到新的甩鍋對象」，並認為美國一直對風險視而不見，對來自世界各地的預警充耳不聞，「表現得像一群趾高氣昂的科盲，直到讓國家付出血腥的代價。」

《環球時報》8日發表社論，文章提到，世衛組織的工作顯然不是完美的，但抗疫主要是各主權國家政府的責任，世衛組織只能起到幫著推進、協調的作用，「同一種病毒，同樣的世衛組織建議，但有的國家抗疫做得好，美國的抗疫成了全球最差的之一，最大的責任必然要由有義務領導美國人民與病毒作鬥爭的那些力量來承擔。」

文章指出，世衛組織一月中旬就向各國發出了警示，1月30日它宣佈新冠肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件。雖然世衛組織當時不建議限制國際旅行，但美國政府限制中國人入境的決定恰是在世衛組織做上述宣佈後做出的。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普抨擊北京後，又罵WHO 。（圖／路透）

不過，社論認為，美國政府最大的失誤是以為阻止中國旅客入境就萬事大吉，卻完全忽視專家的警告，沒有對監督、阻止病毒的社區傳播做任何事情，也沒有為接下來的大規模抗疫開展任何資源上的準備，「他們一直對風險視而不見，對來自世界各地的預警充耳不聞，表現得像一群趾高氣昂的科盲，直到讓國家付出血腥的代價。」

文章指出，包含美國在內，許多西方國家也指責世衛組織早期對中國的武漢封城等抗疫措施的贊揚，「然而回頭看，武漢封城和中國各地堅決的社交隔離措施難道不是全世界做得最好的嗎？中國廣大地區距離武漢最近，卻迅速控制住疫情擴散，而遙遠的歐美地區卻一個個陷落，中國的抗疫不值得世衛組織支持嗎？」

社論指出，照這樣發展下去，美國或將面臨更加嚴峻的時刻，疫情在政府三心二意的策略中拖得更久，變成一場傷害美國經濟的長痛，也因為美國的特殊國際地位而拖累整個世界，「華盛頓不要再玩弄虛偽的政治遊戲，對美國的抗疫產生不了任何幫助。」

 
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