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黃國昌揭譚德塞打臉自己的競選口號：令人怒火中燒

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▲前時代力量立委黃國昌（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前時代力量立委黃國昌（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上，花3分鐘痛批台灣對他人生攻擊、種族歧視，引起我國人民不滿，總統蔡英文跟外交部也出面表達抗議。對此，前時代力量立委黃國昌9日在臉書痛罵譚德塞的發言令他「怒火中燒」，並直指譚對全球造成的傷害，對比當初競選秘書長時的口號，顯得極度諷刺。

譚德塞在WHO例行記者會上表示自己在防疫期間，長達2至3個月收到死亡威脅和受到種族歧視的惡評。譚德塞指出，這些批評來自台灣，而台灣的外交部知情卻沒有切割，甚至居中侮辱詆毀，但他不在乎，自己已經隱忍3個月，就算3年、30年、300年，他都可以忍。

對此，黃國昌痛批譚德塞攻擊台灣的完整發言，令他怒火中燒，痛批根本是企圖轉移焦點的抹黑。黃認為，各界對譚德塞的批評，從來就是針對WHO秘書長的失職，「到底與種族何干？」更何況這樣的批評，來自世界上許多角落的政治人物與一般公民，又豈限於遭受WHO不公平歧視對待的台灣人？

黃國昌直酸，「看到目前疫情對全世界所造成的傷害，與譚德塞當初警競選WHO秘書長時所高舉的『Together for a Healthire World』口號，形成極度諷刺的對比」。

黃國昌反嗆，難道譚德塞到現在還認為他在疫情初期的言行，對新冠病毒蔓延沒有影響嗎？難道對自己失職所造成的負面衝擊，沒有絲毫的慚愧嗎？

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