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金芭黎台商三採陰卡關78天！　張上淳曝「不考慮驗病毒」關鍵原因

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▲高雄市金芭黎舞廳。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市金芭黎舞廳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者嚴云岑／台北報導

隱匿武漢旅遊史，還到金芭黎找舞小姐狂歡的高雄市左營區台商，住在負壓病房78天依然難過「三採陰」關卡，有醫師建議可以培養病毒釐清是否還具活性，若為「死病毒」就代表不具傳染力，有望縮短隔離時間。被問到是否考慮採行此方法？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回應了。

張上淳今（9）日出席中央流行疫情指揮中心記者會，被問及該名台商狀況時回應，該個案PCR反應病毒量非常低，但無法證實是否還具傳染力。不過，他也提到，因為個案住院時間很長，現在已經沒有做病毒培養，但目前在政策上還是要保持3次採檢陰性，才能解除隔離。而該名個案沒有免疫疾病或癌症，曾經有2次陰性又驗出陽性，最近幾次驗都是「弱陽性」。

請繼續往下閱讀...

張上淳強調，「很少有呼吸道並毒會維持這麼長時間」，過去研究有發現，流感病毒在小孩子身上，可以維持比較久的病毒陽性，但大概2、3周就會被清除，為何該台商能維持這麼久的陽性？目前沒有答案。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

由於該名台商除了PCR驗出陽性外，無其他症狀，曾為台大醫師的林氏壁日前接受電台專訪時指出，根據國際期刊發表研究顯示，感染上新冠肺炎後，前7天上呼吸道病毒量大，且有很強的傳染力，但第8天後培養不出「活病毒」，就不再有傳染力，代表隔離時間不需要太長。

被問到未來是否會採取該方法？張上淳表示，「不考慮採納」。他解釋，病毒培養受到很多因素影響，檢體新鮮度就佔了很大因素，像是患者身上明明有病毒，但因為輸送條件不佳，送到檢驗室變成死病毒，「不能說培養不出來，就說沒有活病毒」，暫時還是維持3採陰性，才能讓患者解隔離。

最後，張上淳證實，該名台商是感染新冠肺炎後，住院最久的個案，與他類似的個案，上週已驗出3次陰性解隔離。患者住院這麼久，心情難免有一點影響，指揮中心有與主治醫師保持通話，關注患者情況。

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