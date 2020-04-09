WHO譚德塞狂罵台灣！鄭麗君：我們有能力協助其他國家，也是對世界的責任

▲文化部長鄭麗君認為，若我們有能力協助其他國家，是公民樂見，「也是對世界的責任」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞公開直指「最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣」，一罵就是3分鐘；而文化部長鄭麗君今（9）日在立法院教委會接受質詢時，被立委萬美玲詢問對此事看法，鄭麗君起初表示被問這問題「很意外」，相信指揮官陳時中已表達立場，但也說現在每人該做好的就是防疫，若我們有能力協助其他國家，是公民樂見，「也是對世界的責任」。

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行WHO的例行記者會上，公開點名台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

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▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



而今（9）日立法院教育及文化委員會邀請文化部、文化內容策進院、金融管理委員會針對「如何健全我國文化內容 產業發展、協助影視產業投融資相關辦法與成果」進行專題報告，並備質詢，立委萬美玲詢問鄭麗君對於譚德塞批評台灣此事的看法。

鄭麗君回應，被問這問題「很意外」，她相信中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已經表達立場，而現在全民是「防疫共同體」，她認為身為全世界公民的一份子，首要任務就是把自己的防疫工作做好，政府也把紓困工作做好。

鄭麗君也說，「如果我們有能力協助其他國家，是公民樂見，也是對世界的責任」。