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鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

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▲▼鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散（圖／翻攝鄭麗君臉書）

▲鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊藝文圈，為了協助藝文工作者度過難關，文化部推動藝文紓困補助方案，近也從1.0升級至2.0，文化部長鄭麗君昨（9）日晚間在臉書發文，為升級的歷程寫下長達4千多字紀錄，她也強調「『距離』不會將我們離散」、「人與人的物理距離拉大了，但人與人的社會連帶反而變得更強壯了。」

鄭麗君昨（9）日晚間10點多在臉書寫下4千多字長文，發表關於推動藝文紓困方案的歷程紀錄，提到疫情發生以來，眼看著這幾年已逐漸成長的藝文產業受創嚴重，但文化部所能獲得的紓困特別預算卻有所不足，曾憂心而幾度夜不成眠。

請繼續往下閱讀...

不過她說，所幸在清明連假第一天，行政院快速拍板第二階段特別預算，讓藝文紓困預算得以提升，文化部將可提出「藝文紓困2.0」，落實對於紓困的核心想法：扶持藝文工作者及其背後家庭一起度過難關，讓人才不致流失，讓理想不被放棄，當疫情過後，振興才有可為。

她寫道，藝文紓困2.0主要目標為「挺事業、顧員工、護自雇」，總預算擴大為52.2億元，除了有日前公布的「四大強化方案」，也將同步執行「六大扶助措施」，包括：行政調控、減租、延税、法人挺振興、（疫情過後）展演場館國內團隊優先使用、（疫情過後）建立國片映演協商機制。

鄭麗君深深感謝藝文界，在疫情初始即以社會責任為念，展開各式防疫措施，「而我深信，防疫是社會共同責任，做好防疫，保護好藝文工作者及民眾的同時，也維繫了社會對藝文產業的信賴。另一方面，我每日心心念念如何做好紓困工作，減緩藝文產業受到的衝擊，主要目的，就是希望讓藝文產業中的員工及藝文工作者受到基本支持，讓人才及熱情不流失，疫情過後，藝文產業才能快速振興，讓已點燃動能的藝文生態系持續壯大。防疫與紓困，是一體兩面的工作，也是我的職責所在。」

臉書PO出後，不到1天已獲得超過5千人按讚、超過300次分享，網友也紛紛讚「謝謝鄭部長對藝文產業的細心守護！」「部長加油！謝謝你的用心」但也有不少人表示，一條條紓困方案「看了好複雜」、「還是不理解符合哪項、要怎麼申請」。而鄭麗君今（9）日也在立法院提到，其實藝文紓困方案有諮詢專線，都有專人可供諮詢，加上明白藝文工作樣態多元，對於審查也會從寬認定。

鄭麗君臉書全文：

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