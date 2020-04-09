養成一再違停習慣　警：有一天恐會烙下終生遺憾

▲台南市警局為整頓違停亂象，確保用路人安全與車流順暢，強力推動「違停零容忍2.0版」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期因新冠肺炎疫情，許多民眾用餐習慣改為外帶，但貪圖一己方便「一下子就走、少走幾步路」的僥倖心態，徒增違停亂象讓民怨群起，此舉甚至可能成為過失致人傷亡的肇因。

清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成情侶1死1傷天人永隔的慘劇，經調閱路口監視器畫面顯示，事發現場有小客車於紅線占用機慢車優先車道違停，同為肇事因素之一，貪圖一時方便，恐換來民、刑事責任得不償失。

根據台南市警交通警察大隊統計，2020年1月新營區太子路及安定區市道178線，分別因「大貨車停車未緊靠路緣致占用慢車道」及「小客車於行人穿越道停車」等違規行為，先後釀成2名機車乘客死亡悲劇。此外，今年1月至3月份，因駕駛人違規停車行為，造成車禍傷亡183件、236人受傷，進一步分析這些違停釀禍地點，多數仍集中在車流量大且商家林立的地區：1、永康區中華路、中山南(北)路、中正北路、大灣路一帶。2、安南區海佃路與安富街一帶及安中路、安明路、長和路。3、東區中華東路、長榮路。4、中西區臨安路、民生路、府前路及開山路段。5、原市區大同路、西門路、金華路、國華街商圈。

市警局為整頓違停亂象，確保用路人安全與車流順暢，自去年底推動「違停零容忍2.0版」，除上開易違停肇事路段外，另針對「全市16條示範道路大執法」，每月滾動式檢討重點執行路段及時段，提高執法強度，今年1至3月舉發汽機車違停共49640件，執法警力持續動員梭巡中；同時也持續配合交通局會勘路邊停車格、禁止停車（臨停）標線的妥適性。

警方再度提醒車輛駕駛人，不論市區郊區大街小巷，在道路停車或臨停時，務必遵守相關標線、標誌及交通規則，不違規，寧可多走幾步路，免得愛車被拖吊或吃上紅單，如因違停導致交通事故，可能還須跑法院擔負刑責及鉅額賠償，害人又害己。

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