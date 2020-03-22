在地巡守隊「放送」台南河樂廣場勿違停　南警警民合作獲肯定

▲台南市警二分局與巡守隊合作，在廣場各周邊宣導及勸導，提醒市民朋友及遊客，勿在廣場上違停或騎車。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市中西區世界級「河樂廣場」自啓用後成為目前最夯打卡景點，吸引眾多市民朋友與遊客造訪，尤其假日，更是親子同遊的好景點，但因民眾違規停車造成亂象，市警二分局與巡守隊合作，在廣場各周邊宣導及勸導，提醒市民朋友及遊客，勿在廣場上違停或騎車。

市警二分局指出，鑑於該廣場為新地標，市民朋友及遊客恐因不知情而違停，且廣場設計均為斜坡，民眾騎車易長驅直入，二分局除積極調派員警執行交通秩序整理外，並協請在地淺草里巡守隊協助，對廣場周邊指揮疏導人潮及車流，並在廣場各周邊宣導及勸導，提醒市民朋友及遊客，勿在廣場上違停或騎車，認真協助執勤的身影，著實令人感動，社區守護者當之無愧，希冀警民合作一同守護「河樂廣場」。

在地里長伯兼淺草里巡守隊長陳建國表示，「河樂廣場」是該里的轄區，從初期規劃、設計、建造到開發完成，全程都參與，如今啟用，能協助警方在廣場周邊指揮疏導，就是希望給社區一個安心、安全的優雅環境，這份光榮的使命感也肩負著對「河樂廣場」的愛護。

市警二分局長王森瑒特別感謝淺草里巡守隊，協助警方對「河樂廣場」周邊交通秩序疏導及廣場內違停勸導，另提醒民眾，為維護「河樂廣場」的交通秩序，對於故意或不聽勸導者，也將會依「道路交通管理處罰條例」取締告發。

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