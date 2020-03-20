景氣差毒品打5折！板橋2男喜孜孜收貨　違停紅線…引擎藏「1kg毒汽水包」

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

新北市板橋區日前有2名男子違停於南雅西路二段紅線上，躲在車內討論如何「兜售毒品」，卻遇上員警盤查！起初2人裝作若無其事，但員警當下便發現車內扶手處有毒品玻璃球，進一步搜查後更在汽車油箱蓋發現他們藏有毒品吸食器、引擎室也有一大袋的「暴力熊毒汽水包」，2人當場啞口無言，直接被帶回警局偵辦。

▲板橋有2名男子違停在南雅西路二段的紅線上，遭眼尖員警逮到車內藏毒。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

警方指出，25歲的謝姓男子於朋友邀約的唱歌局認識同歲的童姓男子，日前謝男邀約童男一同前往板橋協助搬家，順便清償之前借貸的款項，當天晚間7時許，2人將車違停在南雅西路二段的紅線上，恰好板橋警分局的員警巡邏經過，認為2人行為相當可疑，便上前盤查，其中一名員警眼尖地發現，該車座椅扶手處有毒品玻璃球，獲得2人搜查同意後，更進一步在油蓋箱發現一只毒品吸食器，打開汽車引擎蓋後，還看到由黑色塑膠袋包住共150包、重達1公斤的暴力熊毒品汽水包。

警方表示，暴力熊毒品汽水包以金色做為主要外包裝顏色，上頭圖案印著黑色暴力熊圖案，確實能吸引年輕人目光，暴力熊出自日本插畫家MoriChack之手，粉粉的顏色和肉呼呼的外表會讓人誤以為是個憨厚老實的小動物，其實還是存有獸類的野性，經常將好心收養它的主人弄得遍體鱗傷，「販毒集團就是這樣將暴力熊圖案印上外包裝，藉此販毒牟利」。

警方說，謝男與童男2人集資數萬元購買大量毒汽水包後，打算批貨牟利，還說防疫期間生意很差，上游廠商特別「打對折」才買的，不料卻因為汽車違停引來員警關注，原本想學暴力熊的壞，殘害青少年身心健康，這下恐怕得先吃上販毒罪官司。

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