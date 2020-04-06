誆忘了身份證號卻秒落跑　百公斤通緝男「衝刺20公尺」慘落網

記者楊熾興／桃園報導

遭桃園地院通緝24歲簡姓男子，5日傍晚因違停自小客車被巡邏員警發現，當警方上前勸導並盤查車上人員身分，身材壯碩約百公斤體重的簡男卻神情緊張，並以忘了身份證字號狡辯，再瞬間拔腿往外衝，員警則立即追上，並合力將赤裸上半身壓制在地，訊後解送歸案。

▲簡男因違停車輛遭警盤查。（圖／桃園警分局提供）

▲自知通緝在案的簡男，見警緊張並拔腿往外衝。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局中路派出所員警賴姿穎與陳柏辰巡邏經過桃園區國際路某巷道時，發現一部自小客車違停，於是上前盤查並請自小客駕駛立即出示證件，但乘客座男子下車後表示沒有帶證件，又說不記得身分證號碼，賴員見他神情緊張，並一直想往旁邊移動，立即提高戒備並暗示同仁注意，員警詢問該男子名字、生日等資料時，該男子突然往外猛衝逃逸。

▲在支援警力聯手將裸上身的簡男壓制。（圖／桃園警分局提供）

幸好員警早有準備，即刻呼叫警力支援，在街道上演警匪追逐，所幸跑不到20公尺就聯手把壯碩的男子壓制在地，經查該簡姓男子因不能安全駕駛案件遭桃園地檢署發布通緝中，他向員警供稱知道自己已經被通緝，遇到員警盤查想趁機逃跑，不料還是被逮，全案依法解送歸案。

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