　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫再出奇招，日前有在德國工作的台籍女分享，當地郵局的開放窗口以塑膠膜阻隔，擋住口沫飛濺，還有超市地板貼上「1.5公尺」的安全距離標示之後，台灣超市也陸續跟進，在收銀區、美食區等處貼上安全距離標語，更有社區突發奇想，以銅箔、1元硬幣貼在電梯按鈕、門把處，就是希望能有效減緩疫情，控制感染人數再擴大。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）
▲新竹社區將1元硬幣貼在電梯按鈕上做防疫。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲德國郵局塑膠套防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延。（圖／讀者提供）

▲德國郵局掛起塑膠罩，僅留一小洞作為包裹傳遞用。（圖／讀者提供）

請繼續往下閱讀...

一名在德工作的台籍林小姐，日前與《ETtoday新聞雲》分享了德國當地的防疫妙招：郵局的開放式窗口以超大塑膠膜阻隔，只留下一個小洞供郵寄者把東西交給對方，擋住飛沫接觸，還有超市結帳排隊動線的地板上，貼上標示，提醒民眾間隔1.5公尺距離，避免人群過度密集靠近。

近日，台灣超市也陸續跟進做法，多家大型量販店的結帳動線地板也貼上了「等待區-請保持1.5公尺社交安全距離」的標語，在美食街的用餐區，也建議民眾踩了「梅花座」，於桌面上貼上「暫停使用」、「用餐不對座，交談保距離」等貼紙來提醒民眾保持社交距離。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼各大賣場、美食街也都貼出標示提醒保持社交距離。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）

除了大賣場外，民間社區也跟著動起來，位於新竹市的社區「移動方城」，因考量住戶及往來人數眾多，除了規定進社區要戴口罩外，在住戶易停留聚集的大廳、頻繁接觸使用的電梯、門把，都做了加強防護。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼除了1元硬幣，新竹移動方城社區還在門把貼銅箔、沙發貼標語。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）

該社區魏姓總幹事說，一樓的接待區，因為比較多住戶會在沙發上接待來客，因此在沙發上間隔1.5公尺座上標記，提醒住戶「保持距離，以策安全」，而日前管委會曾在媒體上看到「新冠病毒在銅的存活率只有4小時」報導，也購入銅箔片，在各出入口的門把上貼上大面積銅箔，還有「最高頻率間接接觸」的電梯按鈕，也分別貼上含銅量達92%的「1元硬幣」，總幹事說，為了貼硬幣，他們特別到銀行要求兌換全新的一元硬幣，清潔消毒後再貼上按鈕，目的就是為了能盡量降低病毒存活時間。

除了社區、大賣場，許多小吃店也因為疫情衝擊，造成來客數大減，位於關西的知名老店「ㄤ咕麵」除了大門口貼出「量體溫、噴酒精」、「發燒禁止進入」外，在自助小菜區還提供手套，規定所有取菜來賓一率戴手套。還有寶山的「東方日星」高爾夫球場，因為疫情，也在櫃台加上特製的壓克力防護罩，避免飛沫傳染。

這一波疫情來勢洶洶，許多人都擔心「看不到底」憂心忡忡，除了口罩、酒精外，防疫措施屢創新招，民眾也表示，「先不論有沒有效、或是效果如何，至少大家能用嚴謹的心態來面對就是好事，畢竟預防永遠勝於治療」。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／記者陳凱力攝）

▲關西知名「ㄤ咕麵」也要求客人取小菜時要戴手套、避免交談。

▲美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫。（圖／讀者提供）

▲寶山的「東方日星」高爾夫球場在櫃檯加裝特製壓克力。（圖／讀者提供）

►防疫好物／乾洗手下殺 

►影／德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

►別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

►LINE群傳「科技園區有確診停班14天…」　女網友沒緩刑…下場慘了

ET快訊
陸生暫停來台！大陸教育部：先解決返台就讀受阻問題
東方衛視記者出身雲林！31歲成「首位華人白宮記者」…學歷背景
陳時中霸氣回嗆譚德塞：與其罵台灣　不如向我們好好學習
愛爾蘭男「3/17越南入境台灣」！陳屍台北市農園旁山壁
台師大2例確診！　「全校停課」採遠距授課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

台師大2理工男「宿舍同寢室」接連確診！校長：首例學生病情好轉無發燒

民眾怕染疫不敢捐血⋯莊人祥籲民眾安心：國外返台者28天都不能捐

案379證實是北部酒店女公關！疫調稱生活單純？　陳時中解釋了

快訊／全台大學首例！台師大新增第2例確診「宣佈全校停課」

全英文向WHO喊話　陳時中自嘲：事實上不好啦！勉勵小朋友多關心時事

確診僅+1！本土個案足跡曝光　網點破「不能放鬆理由」：下周才是關鍵

室友全採檢！台師大「2案例」採檢24名接觸者　3名檢驗中、21名居家隔離

金芭黎台商持續驗出「弱陽性」　張上淳：三採陰才出院原則不變

案379北部酒店女公關染疫爆恐慌　陳時中：不排除公布足跡

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

台師大2理工男「宿舍同寢室」接連確診！校長：首例學生病情好轉無發燒

民眾怕染疫不敢捐血⋯莊人祥籲民眾安心：國外返台者28天都不能捐

案379證實是北部酒店女公關！疫調稱生活單純？　陳時中解釋了

快訊／全台大學首例！台師大新增第2例確診「宣佈全校停課」

全英文向WHO喊話　陳時中自嘲：事實上不好啦！勉勵小朋友多關心時事

確診僅+1！本土個案足跡曝光　網點破「不能放鬆理由」：下周才是關鍵

室友全採檢！台師大「2案例」採檢24名接觸者　3名檢驗中、21名居家隔離

金芭黎台商持續驗出「弱陽性」　張上淳：三採陰才出院原則不變

案379北部酒店女公關染疫爆恐慌　陳時中：不排除公布足跡

從《德魯納酒店》到《冰雪奇緣2》！5首太妍演唱OST通殺排行榜

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

台師大2理工男「宿舍同寢室」接連確診！校長：首例學生病情好轉無發燒

陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

饗食天堂可以外帶了！單身獨享餐盒300元有找　超夯10大美食在家一次吃

海外僑胞需160萬片口罩？　僑委會改口：數字不排除再調降

轉子引擎重生！馬自達MX-30「增程版」靠它可提升一倍續航力

民眾怕染疫不敢捐血⋯莊人祥籲民眾安心：國外返台者28天都不能捐

比爾蓋茲預測「疫情2021秋季才結束」！　關鍵在疫苗

新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！拒透露搭乘交通工具

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

台師大又有疑似確診！　校長親上火線說明

指揮中心：全國酒店和舞廳，即起停止營業

譚德塞狂罵台灣3分鐘　醫：千萬別輕忽種族主義！

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4月還有冷氣團！暴冷10°C時間曝

網爆盜版末日「2論壇也GG」官方信曝光

開放寄口罩　中華郵政：111個國家地區拒收

台師大再一例！　案322「同寢室室友」確診染疫

全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

更多熱門

相關新聞

確診僅+1！本土個案足跡曝光

確診僅+1！本土個案足跡曝光

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增1例確診，為1例本土病例，與台師大個案是同寢室室友。目前全國累積感染人數達380例，非本土達326例，占比85.7%，另有5人不幸死亡，80人解除隔離，其餘持續住院治療中。

居家檢疫家人被染疫共3例

居家檢疫家人被染疫共3例

湖人虛擬合練　黑暗時刻更想念Kobe

湖人虛擬合練　黑暗時刻更想念Kobe

住台北送墾丁！五星酒店買1送1晚

住台北送墾丁！五星酒店買1送1晚

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

4款新iPhone規格、售價曝光

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面