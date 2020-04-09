美食街梅花座、櫃台加壓克力罩　新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫再出奇招，日前有在德國工作的台籍女分享，當地郵局的開放窗口以塑膠膜阻隔，擋住口沫飛濺，還有超市地板貼上「1.5公尺」的安全距離標示之後，台灣超市也陸續跟進，在收銀區、美食區等處貼上安全距離標語，更有社區突發奇想，以銅箔、1元硬幣貼在電梯按鈕、門把處，就是希望能有效減緩疫情，控制感染人數再擴大。



▲新竹社區將1元硬幣貼在電梯按鈕上做防疫。（圖／記者陳凱力攝，下同）



▲德國郵局掛起塑膠罩，僅留一小洞作為包裹傳遞用。（圖／讀者提供）

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一名在德工作的台籍林小姐，日前與《ETtoday新聞雲》分享了德國當地的防疫妙招：郵局的開放式窗口以超大塑膠膜阻隔，只留下一個小洞供郵寄者把東西交給對方，擋住飛沫接觸，還有超市結帳排隊動線的地板上，貼上標示，提醒民眾間隔1.5公尺距離，避免人群過度密集靠近。

近日，台灣超市也陸續跟進做法，多家大型量販店的結帳動線地板也貼上了「等待區-請保持1.5公尺社交安全距離」的標語，在美食街的用餐區，也建議民眾踩了「梅花座」，於桌面上貼上「暫停使用」、「用餐不對座，交談保距離」等貼紙來提醒民眾保持社交距離。

▲▼各大賣場、美食街也都貼出標示提醒保持社交距離。

除了大賣場外，民間社區也跟著動起來，位於新竹市的社區「移動方城」，因考量住戶及往來人數眾多，除了規定進社區要戴口罩外，在住戶易停留聚集的大廳、頻繁接觸使用的電梯、門把，都做了加強防護。

▲▼除了1元硬幣，新竹移動方城社區還在門把貼銅箔、沙發貼標語。

該社區魏姓總幹事說，一樓的接待區，因為比較多住戶會在沙發上接待來客，因此在沙發上間隔1.5公尺座上標記，提醒住戶「保持距離，以策安全」，而日前管委會曾在媒體上看到「新冠病毒在銅的存活率只有4小時」報導，也購入銅箔片，在各出入口的門把上貼上大面積銅箔，還有「最高頻率間接接觸」的電梯按鈕，也分別貼上含銅量達92%的「1元硬幣」，總幹事說，為了貼硬幣，他們特別到銀行要求兌換全新的一元硬幣，清潔消毒後再貼上按鈕，目的就是為了能盡量降低病毒存活時間。

除了社區、大賣場，許多小吃店也因為疫情衝擊，造成來客數大減，位於關西的知名老店「ㄤ咕麵」除了大門口貼出「量體溫、噴酒精」、「發燒禁止進入」外，在自助小菜區還提供手套，規定所有取菜來賓一率戴手套。還有寶山的「東方日星」高爾夫球場，因為疫情，也在櫃台加上特製的壓克力防護罩，避免飛沫傳染。

這一波疫情來勢洶洶，許多人都擔心「看不到底」憂心忡忡，除了口罩、酒精外，防疫措施屢創新招，民眾也表示，「先不論有沒有效、或是效果如何，至少大家能用嚴謹的心態來面對就是好事，畢竟預防永遠勝於治療」。

▲關西知名「ㄤ咕麵」也要求客人取小菜時要戴手套、避免交談。

▲寶山的「東方日星」高爾夫球場在櫃檯加裝特製壓克力。（圖／讀者提供）

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