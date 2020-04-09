酒店經濟圈震撼彈！確診女公關「親密接觸史」曝光　二地疫調人員忙翻天

圖、文／鏡週刊

北市西區老字號禮服酒店女公關確診武漢肺炎，由於出現症狀前後還有去上班，訊息在酒店經紀圈瘋傳，上午該名女公關花名、照片已在酒店經紀圈的LINE群組瘋傳，不只4月初跑過酒店的酒客人人自危，由於該女公關工作地點不是單一酒店，包括KTV、招待所都曾涉足，也讓投入疫調的桃園市及台北市二地疫調人員忙翻天。

本刊調查，這起案例最初是由桃園市衛生局通報中央疫情指揮中心，雖然個案是從桃園就醫後才檢驗確診，但工作地點幾乎都在台北市，因此相關疫調工作，是由兩個縣市的衛生局人員同步進行，除了酒店今天確定停業，該公關所屬的經紀公司及同事，也都列為密切接觸者。

「目前掌握在確診之前，她工作上的親密接觸對象應該不只一人。」知情人士透露，該女公關確診後，相關照片已在經紀公司與客戶的LINE群組中瘋傳，在確診前該公關跑過的趴、坐過的檯，相關密切接者到底有多少人，都讓疫調人員相當頭痛，並尋求中央提供電子足跡以供匡列密切接觸者，目前所知，已掌握不只一名「親密接觸」男客，列為居家檢疫對象。

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該酒店幹部也表示，這名確診的女公關，居住地確實在桃園，只是工作地點大多在台北市，在確診前確實已傳出有感冒、頭痛等感冒症狀，但礙於生活壓力，還是冒著病體上班，被檢出染疫後，店家也十分無奈。



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