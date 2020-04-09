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不分單雙號「一次領9片」首日！藥局狂湧3倍人潮　民眾一看驚呆

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▲▼口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，礁溪一間藥局大排長龍。（圖／記者蕭筠攝）

▲口罩實名制14天領9片首日，礁溪三華藥局現超長人龍。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／宜蘭報導

「口罩實名制2.0」第3波今（9）日起不分單雙號成人每14天可領9片、兒童10片口罩。宜蘭礁溪一間藥局一早就湧現超長人龍，民眾指出平日排隊人潮僅有30人左右，沒想到今天暴增3倍以上，「人超多嚇到，超誇張。」所幸自己是用線上預購口罩，待會要直接到超商取貨。

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▲▼口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，礁溪一間藥局大排長龍。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼藥局湧現較平常3倍多的人潮。

▲▼口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，礁溪一間藥局大排長龍。（圖／記者蕭筠攝）

即日起成人每14天可以領9片口罩、兒童14片，一早各大藥局就出現人潮，《ETtoday新聞雲》直擊礁溪一間藥局，尚未開門門口就有近百位民眾等領，一位蔡小姐指出，該藥局約8點開門，不過平常就會有人排隊領口罩，但因為昨日空無一人，「今天當下看到人超爆多嚇到，應該是因為可以領9片，而且大部分都是老人家。」自己則是選擇線上預購口罩。另外新北市中和、台北市藥局也都有人潮出現，大部分以老人家為主。

永和藥局表示，這一波進貨量每間藥局分到1800片成人口罩，共200份，民眾一次則可拿到2信封袋，分別裝有4個及5個口罩。

▲▼口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，各地藥局大排長龍。（圖／記者簡仲豪攝）

▲每間藥局進貨量為1800片成人口罩，並分為4個及5個裝。（圖／記者簡仲豪攝）

從4月9日起，不限身分證健保卡單雙號，民眾可任選成人或兒童購買，購買後，每隔14日後才能再次購買，舉例來說若4 月9日已購買，下次可購買時間則為4月23日，其餘規定照口罩實名制購買規則。線上預購部份，從4月1日至3日預購登記，4月4日至6日繳費，4月9日至15日取貨，若幫助海外親人，則每兩個月可寄給二等親內家屬30片。

▲▼口罩實名制2.0首批不分單雙號都能買九片，新北市中和20多人排隊。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼新北市中和藥局有20多人排隊。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼口罩實名制2.0首批不分單雙號都能買九片，新北市中和20多人排隊。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼4月9日口罩排隊人潮。（圖／東森新聞提供）

▲▼台北市口罩排隊人潮。（圖／東森新聞提供）

▲▼4月9日口罩排隊人潮。（圖／東森新聞提供）

▲▼4月9日口罩排隊人潮。（圖／東森新聞提供）

▲台北各大藥局人潮湧等領口罩。（圖／東森新聞提供）

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