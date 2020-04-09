大美式、拿鐵買1送1！「4大超商」領口罩優惠先看　還送限量防疫神器額溫卡

▲超商領口罩有咖啡優惠。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」第3波成人每14天可領9片、兒童10片口罩，共有183.6萬人完成繳費，今（9）日起至15日正式開放領取。《ETtoday新聞雲》整理出4大超商憑單據即可享好康的相關優惠，包括全家有大杯美式、拿鐵不限冷熱、同品項買1送1，OK mart則送出防疫神器便利額溫卡，全台只有20萬張。

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▲OK mart送防疫神器「便利額溫卡」。（圖／業者提供）



口罩2.0第3波線上預購口罩即日起至15日開放至4大超商取貨，凡在原指定超商任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再分別輸入身分證末4碼以及簡訊傳送之取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可領口罩，通通都可享優惠。

●7-11 ：CITY CAFE大杯冷、熱美式咖啡買1送1；黑糖珍珠撞奶不限冷熱優惠價49元，另免費贈送7-11線上購物中心「單筆滿711元現折100元」折價券，使用期限自4月9日至5月22日止。

●全家：Let’s café大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1。

●OK mart：大杯醇品美式咖啡買1送1或獨家防疫神器「便利額溫卡」2選1，便利額溫卡全台限量20萬張。

●萊爾富：即日起至5月5日Hi Café大杯熱拿鐵半價。