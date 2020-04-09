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口罩14天9片登場！台南清晨現人龍：同樣排隊卻有厚厚一包...更有安全感

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記者林悅／台南報導

實名制政府防疫口罩新制，可1次2週量成人9片或兒童10片，9日上午7時30分不到，就有很多民眾趕赴位在台南市安南區巷內的樂成藥局，排隊搶頭香購買新制實施第1天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都大呼：「太棒了！太有感覺了！厚厚一包讓我更有安全感」。

▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾說：「花同樣的時間排1次隊，1次能拿到這麼多片口罩比之前排隊更值得。」；「2週買1次沒關係，因為片數增加了啊！」，「如果大人1次也可以買10片，那就更棒了！」，真希望政府能聽到藥局販售口罩及市井小民的心聲。

▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

樂成藥局涂惠棻藥師說：「今天口罩銷售的速度感覺比前幾週快了非常多，可能是民眾希望快點拿到較多的口罩，所以排隊特別踴躍，不過因為一次要裝進信封袋的口罩數量由3片或5片變成9片或10片，變得更厚、更多，要裝進去現在發下來的信封袋內真的有點不太好裝，又怕算錯片數，今天要發的口罩成人200份、兒童20份，昨天就需先分裝到好，如果是我自己一個人分裝大概要花3個半小時，之前大概只要花2個小時，每天打烊後才開始分裝，真的都要分裝到半夜才能分裝完。」

▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥局白天除了要發口罩，也還需要調劑處方箋的藥給民眾，還有銷售、訂藥等其他藥局日常的工作要做，若是營業時間內又要分裝口罩，手套穿穿脫脫、酒精也要一直噴灑消毒以避免口罩被汙染到，相當麻煩，因此很多的藥局大多選擇在晚上打烊後才專心來分裝口罩，所以每家藥局的藥師都相當辛苦，也有藥師開玩笑的說等疫情較平息之後，藥師們會不會都變成貓熊，多了2個黑眼圈啊！

▲許多民眾一大早搶頭香，購買新制實施第１天的口罩，民眾拿到一包滿滿的9片成人口罩或10片兒童口罩都十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名也說，新制再上路的第１天早上，已經開賣的藥局突發狀況不再像過去那麼多，可能是民眾歷經２個月的實名制購買經驗，已更為知道購買方式，加上不用分單、雙號，人人都可買，所以一切都還算順暢；民眾不論是到社區健保藥局買口罩或是持慢性病連續處方箋領藥，健保藥局也都會提供民眾最好的服務與諮詢，藥師也會教一些正確的防疫觀念，實在是守護民眾健康的好厝邊。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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