口罩實名制2.0上路！基隆藥局清晨「人潮暴增」　婦見人龍秒掉頭：這樣叫夠嗎

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

口罩實名制2.0今（9日）上路，成人每14天可領9片、兒童領10片口罩。上午8時許，基隆各地健保藥局出現排隊人潮，信一路一家藥局雖然平時就有人排隊買口罩，但今早人潮出現爆滿，一名婦人近8時到場後見到長長人龍，當場決定掉頭離去，氣得直呼「這麼多人在排隊買口罩，這樣叫夠嗎？已經沒得用了還要送到國外去！」

▲基隆信一路藥局，今早湧現排隊買口罩人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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信一路上一處健保藥局清晨時分就已經湧現買口罩的排隊人潮，一名購得口罩的男子表示，藥局8點才開，自己清晨6點多就來了，但當他到的時候，前面已經有人開始排隊。

▲男子表示自己清晨6時許就來到現場，當時已經開始有人排隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

另名婦人上午近8時騎著機車到藥局準備購買口罩，但一到現場見到長長人龍後嚇了一大跳，隨後情緒漸轉為憤怒，直批「這太沒有道理，人家什麼時間來，你要讓人家買，不是在這邊排隊，哪有那個美國時間，這太扯了，整個基隆市他們家排最長！」婦人痛斥，這麼多人排隊等著買口罩，「這樣的數量叫夠嗎？就已經在沒得用了，政府還把口罩往國外送！」

由於今早藥局門口人潮眾多，警方還出動警力進行疏導，現場排隊民眾防疫意識也相當充足，都自動自發戴起口罩，且前後都有保持距離，並未緊貼。

▼婦人見到排隊人龍後怒批「這麼多人要買，這樣數量叫夠嗎？」（圖／記者郭世賢翻攝）