超商依然不用排！3分鐘9片口罩到手　口罩實名制2.0第三輪開放領取

▲超商領口罩不用排隊。（圖／記者陳詩璧攝）



記者陳涵茵／綜合報導

口罩實名制2.0第三輪今（9日）開放取貨，即日起至4月22日開放領取第3次預購口罩，從4月9日起數量調整為每14日成人可領取9片、大人10片口罩，全台藥局一早就紛紛出現排隊人潮領取9片口罩，而超商領取情況依然如同前梯次，免排隊3分鐘內口罩到手。

相較藥局排隊人潮，有事前上網登記預購超商領取，僅需到超商將領序號輸入即可完成程序，記者實際於早上8點前往小7、與9點前往全家領取口罩，與第二輪狀況相同店內皆無排隊人潮，3分鐘內就能搞定，領到9片口罩。

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▲全家口罩用透明塑膠帶分裝。



▲ibon櫃檯免排隊。

萊爾富除了透過會員APP或Life-ET多媒體機台現場取貨，即日起更新增「LINE官方帳號」領取口罩，民眾只要登入Hi-Life 官方LINE帳號，點選eMask口罩領取入口，輸入領取口罩序號及身分證末4碼，就能顯示取貨條碼至櫃台領口罩。此外，更強調用包裝機包裝口罩，讓民眾安心領、安心用口罩。

口罩實名制2.0第四輪預購從即日起至10日晚間8點，14天新制上路，第四輪除了各大超商更新增了全聯與美廉社2大超市通路，且增加了「取口罩並續訂下一輪」新服務，提醒民眾若領取過第三輪則需等15日到17日才能再次領取。