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美政府拍板！同意Google使用連台灣海底電纜

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▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲Google將啟用連台灣海底電纜。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒報導，美國政府以國安為由，允許Google啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜，而加州連香港的部分則未通過。這項決定恐導致中美雙邊關係惡化。

美國司法部先前在一份請願書中告訴聯邦通訊委員會（FCC），如果准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，將會帶來重大風險。這項決定獲得國土安全部與國防部支持。

FCC發給Google母公司Alphabet許可書，啟用太平洋光纖網路（Pacific Light Cable Network）中連接加州與台灣的部分。這條8000英里（約1萬2875公里）海底電纜連往台灣與香港的部分都已完工，但一直未啟用。

Google在一份聲明中感謝FCC批准了該請求，並補充說，專用的全球網絡部署和運營團隊正在不斷增加容量，以滿足用戶的需求，其中包括我們的海底電纜系統。

Google在今年早些時候告訴監管機構，目前迫切需要滿足美國和台灣之間的內部容量需求，特別是將Google的台灣數據中心與美國的谷歌數據中心連接起來，並為整個亞太地區的用戶提供服務。

除台灣外，美方官員也在考慮其他電纜連接地，但許可前提是Google致力分散亞洲的相互連接點，「包括但不限於印尼、菲律賓、泰國與越南」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，導致Google3月下旬使用量增加。Google發言人表示歡迎美方決定，並說深知「Google服務在這段期間的重要性，並致力於增加容量以保持領先地位」。

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