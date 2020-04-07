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不用等Android 11！Google已為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

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▲▼Google Pixel 4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Pixel 4系列手機首度加入人臉辨識解鎖功能，卻爆出閉眼也可解鎖的安全疑慮。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

Google稍早發布了4月份的Android / Pixel每月更新，並為Pixel 4系列機款推出了「睜眼才可解鎖」的新功能。

Google Pixel 4系列手機首度加入人臉辨識解鎖功能，可用於支付及App身份驗證，包括銀行App，但去年該機款發布後卻被發現即便使用者在閉眼的情況下也能解鎖手機，被質疑有安全疑慮。

Google於去年爭議爆發後，承諾將透過軟體更新讓用戶可選擇睜眼才能解鎖，而上個月有開發者在Android 11第二個開發者預覽版中發現該功能。不過隨著稍早Google發布了4月份的Android / Pixel每月更新，「睜眼才可解鎖」的功能已隨著更新進到Pixel 4系列手機中。

據科技網站《The Verge》報導，缺少睜眼檢測功能是Pixel 4推出時最受批評的缺點之一，該功能應有助於確保用戶在睡眠時不會被試圖解鎖手機。事實上，自蘋果2017年推出首度搭載臉部辨識功能的iPhone X後，其Face ID就一直有「睜眼才能解鎖」的設定，用戶甚至可進一步設定需注視螢幕才可解鎖。

除了上述功能外，本月的更新也修復了Pixel 4通話中藍牙音訊消失的問題，及部分App開起鍵盤的延遲問題等。

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