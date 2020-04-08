簡化名稱！Google視訊會議服務Hangouts Meet更名「Google Meet」

▲Google視訊會議服務「Hangouts Meet」更名「Google Meet」。（圖／截自Google說明）

記者王曉敏／綜合報導

由於疫情蔓延，視訊會議軟體的需求也隨著在家上班人數增長而驟增，而據外媒報導，Google稍早前已將其「Hangouts」品牌內的視訊會議功能「Hangouts Meet」悄悄改名為「Google Meet」。

Google旗下的即時通訊聊天App「Hangouts」的一系列品牌名稱簡直是一團亂，包括Hangouts、Hangouts Chat及Hangouts Meet。不過在現今以視訊會議為中心的時刻，Google似乎已意識到其必須進一步簡化該名稱。據科技網站《9to5Google》報導，Google稍早已將其官方說明頁面上的「Hangouts Meet」名稱悄悄改為「Google Meet」。

這不是第一次有跡象顯示Google不再以「Hangouts」作為旗下視訊會議功能「Meet」的品牌名稱。過去，Google就曾數次在其部落格上將之簡稱為「Meet」，如本月初Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）在部落格發布的文章中就稱其為「Google Meet」；而Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）於3月發布的文章也是直接稱呼其為「Meet」。

值得注意的是，在官方的Hangouts Meet以外的頁面，幾乎都已被Google改名。據《9to5Google》報導，Google長期以來一直在調整旗下的「Hangouts」產品，此前有消息指出，Google計畫關閉原始的Hangouts功能，而今年開始，Google突然將原始的Hangouts稱為「classic Hangouts」並稱不會關閉該功能，因為其已被整併至「Hangouts Chat」。

《9to5Google》記者哈爾（Stephen Hall）在其個人推特上指出，「Hangouts」的名稱一直無法如「Google」一樣取得成為「動詞」的地位（如：我Hangouts你），而這種時候，「就該考慮為其換個名字了」。哈爾認為，「Google Meet」是一個相當適用於該產品的名稱，期待未來Google也將「Hangouts Chat」更名為「Google Ghat」，回到最初的起點。