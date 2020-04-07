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沒Google不行！華為盼於自家AppGallery商店上架Google App

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為期望能在自家應用程式商店AppGallery上架Google旗下的應用程式。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

受制於美國政府頒布的行政命令及黑名單，華為的海外市場銷售阻力重重。據外媒透露，為解決「沒有Google行動服務（GMS）」這項弱勢以提升手機在海外市場的吸引力，華為期望能在自家應用程式商店AppGallery上架Google旗下的應用程式，如Google Maps等。

華為似乎已在一連串的阻力中尋得新的出路。據《CNBC》報導，華為輪值董事長徐直軍（Eric Xu）表示，希望用戶可透過AppGallery取得Google服務，「就像用戶可透過蘋果App Store取得Google服務一樣。」

對此，科技網站《Android Authority》指出，雖然目前尚無法確認這種方法可不可行，但聽起來很合理，即使蘋果手機搭載了不同的作業系統，蘋果旗下設備也可以從從App Store中取得Google的App，「因此，如果Google可以在iOS上遞交其App，那麼它也可以為華為做同樣的事。」

此外，若此方法可行，Google也不需要像開發iOS App那樣開發一組全新的App，因為華為的設備仍可運行Android。只是，若要使這些App正常運作，華為仍須與Google密切合作，且尚無法確定美國是否允許這種做法。

目前，華為的AppGallery上提供了Google Maps、Google翻譯及Google雲端硬碟等服務的網頁版連結，讓使用者在搜尋時可以透過網路瀏覽器來使用這些服務，就目前來說，是一種不錯的解決方案。

去年5月，美國政府先後發布禁令，禁止美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，這意味著，除非取得美國政府的特別許可，否則華韋將無法使用美國及與美國相關的技術，包括GMS。日前有外媒消息指出，Google可能已向美國政府申請能再次與華為合作的許可，而目前，微軟是唯一一家獲得許可與華為合作的美國公司。

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