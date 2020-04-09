美同意Google啟用「加州－台灣」海底電纜　國安問題拒香港段過關

▲美政府准許Google啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

華爾街日報報導，美國政府以國安為由，准許Google啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜，加州連香港的部分則未過關。這項決定恐令美中猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。

美國司法部今天表示，准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。這項決定獲得國土安全部與國防部支持。

司法部、國土安全部與國防部敦促聯邦傳播委員會（FCC）發給Google母公司Alphabet許可書，啟用太平洋光纖網路（Pacific Light Cable Network）中連接加州與台灣的部分。這條8000英里（約1萬2875公里）海底電纜連往台灣與香港的部分都已完工，但一直未啟用。

FCC握有海底電纜營運許可最終定奪權，但通常會交給有國安審查權的其他機關決定。經司法部、國土安全部與國防部建議，FCC已同意申請案。

在美國，重大國際資料傳輸計畫須經過多個聯邦機關組成的「電信團隊」（Team Telecom）審查。「電信團隊」近年對中國採取強硬立場，2018年就曾以國安與執法為由，建議駁回中國移動集團經由美國網路提供電信服務的申請案。

報導指出，美方這項決定恐終結香港的美國網路電纜連接首選地位，臉書（Facebook）出資連接洛杉磯與香港的光纖電纜、Google出資連接香港與美國領地關島的電纜計畫也出現變數。

北京當局不讓臉書、Google等美國企業打進中國大陸網路市場；香港網路自由許多，一向享有國際企業進軍中國的跳板地位。但北京近年對香港管治愈來愈嚴，激起香港人反彈，也引起華府警覺，促使美方在涉及國安的資料傳輸計畫上選擇台灣。

除台灣外，美方官員也在考慮其他電纜連接地。司法部、國土安全部與國防部表示，許可前提是Google致力分散亞洲的相互連接點，「包括但不限於印尼、菲律賓、泰國與越南」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，數億人居家防疫之際網路使用暴增。Google發言人表示歡迎美方決定，並說深知「Google服務在這段期間的重要性」；臉書發言人則說公司仍卡在執照許可申請程序。

Google與臉書2016年聯手打造太平洋光纖網路，海底電纜與岸上設備已大致完工。今年1月，Google申請啟用不含香港的部分；兩家公司上週再次調整申請案，以利臉書持續舖設連往菲律賓的電纜時，Google能加速啟用連往台灣的電纜。