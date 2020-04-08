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系統更新「變磚」問題有解！Android 11將強制採A/B分區無縫更新

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▲▼Android 11。（圖／記者郭芳如攝）

▲Google將強制所有Android設備使用A/B分區來進行更新。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

Google對Android的機制多年來進行了諸多更改，但並非所有更動都是強制的，不過最新消息指出，Google將強制未來的Android設備使用A/B分區來進行更新，從而實質上地實現「無縫更新」。

科技網站《XDA-Developers》指出，Google早在Android 7.0 Nougat就導入了加速軟體更新的分區方案，這種A/B分區機制不僅可支援Andriod設備無縫更新，也可大幅降低設備更新後「變磚」死機的機率。不過Google一直未強制使用A/B分區，使得許多設備無法支援，但隨著Android 11上線，Google將強制要求新發布的設備須支援A/B分區更新機制。

傳統上，系統更新時會將手機置入Recovery模式安裝更新，這段時間內，用戶無法在手機上進行任何操作，大多得等上5分鐘至15分鐘的時間，不過據《XDA-Developers》描述的運作原理，在A/B分區的設定下進行無線下載（OTA）更新時，會保留一個可正常啟動和使用的系統，用戶可繼續正常使用設備，而OTA更新會在Android系統的後台進行，更新完成後，系統將要求用戶重啟手機，重新開啟手機之後就已是新系統狀態，實現無縫升級。

不過若OTA更新失敗，由於先前已進行分區，設備可退回更新前的舊系統後再次嘗試更新，這可大大減少手機更新失敗「變磚」死機的可能性，方便維修和售後。

對Andriod用戶來說，無縫更新可說是個巨大進展，雖然這會犧牲一點設備內的儲存容量，而這也是A/B分區機制普及前的一大障礙。隨著Android 11釋出後強制採用A/B分區機制，預計無縫更新將會愈來愈普便，此外這也有助於使Android用戶更頻繁地更新設備，因為更新所耗費的時間也變得更少。

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