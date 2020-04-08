四叉貓落選「數位諸葛亮」　趙少康提3理由籲國民黨重用

▲四叉貓現身韓國瑜台中造勢。（圖／記者李忠憲攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣公開海選「數位行銷科技長」，希望能幫國民黨找到一位「數位諸葛亮」，初選結果7日出爐，日前稱投出履歷的PTT名人「四叉貓」落選，事後被國民黨邀任決選賽七大評審的提問人。結果揭曉之前，對於四叉貓投履歷，媒體人趙少康認為，國民黨應重用四叉貓，並提出3個理由。

在結果公布前，四叉貓上7日播出的節目《鄉民來衝康》。趙少康直球對決問四叉貓，「你能為國民黨做什麼？」四叉貓回說「我能替國民黨當花瓶！」

四叉貓話一說完，大家哄堂大笑，但趙少康直說，「這倒是真的」。趙少康首先指出，八卦版的人一看到四叉貓都去國民黨了，就票投國民黨了，對不對？這就是花瓶的作用。

接著，趙少康再指，這個花瓶很特別，有幾個特色，同志可能都會支持國民黨，這很重要啊！第三，若國民黨敢用四叉貓，代表這個黨顯然已經開始脫胎換骨。

最後四叉貓沒能入選名單，但他透露，國民黨聯絡他，擔任決選賽七大評審的提問人。根據國民黨公布的名單，10位進入「數位諸葛亮」決選的名單包括張哲生（網紅、收藏家、作家）、簡勤佑（Dcard創辦人）、張百堂（世界頂級智商協會「門薩協會」成員，今年代表亞太地區，參加google奇點大學）、張之謙 （前3C零售業、電視台行銷總監）。

還有楊立潔（pagamo線上學習創辦人、「遊戲思維」新創公司負責人）、李建勳 （知名行銷人，多家電商諮詢顧問）、蔡佳穎（社群行銷總監）、深海（軟體公司負責人）、賈維琳（產業分析師）、王志偉（網路行銷公司創辦人）。