兒出國「這麼大了自己負責」　趙少康：跟張上淳有什麼關係？

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳因兒子於3月時出國，引發外界議論。對此，資深媒體人趙少康在節目中表示，當時張上淳兒子前往美國之時並非疫區，並無違規，就算有錯也是自己的事 ，這麼大了自己負責，張上淳跟這有什麼關係？

趙少康24日在直播節目中談到張上淳從醫兒子出國惹議一事，他認為，2月23日時發布醫護人員禁止出國相關規定，不過張上淳兒子出發到美國時並非疫區，因此沒有違規。

趙少康說，張上淳的兒子有什麼錯，就算有錯也是自己的事。若不是身分是張上淳兒子，說不定醫護人員出國的也不只他，而趙少康也不認為只有張上淳兒子出國，可是其他人無所謂，「因為其他人爸爸不是張上淳」。

趙少康直言，就算是張上淳兒子，該道歉、有事情的也不是張上淳，他多衰？跟這有什麼關係？這麼大了自己負責。趙少康更批評很多圍剿的人，追殺到家裡父母或子女都很沒有道理，這麼大的人自己負責。

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