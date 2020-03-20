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趙少康稱「地球撐不了這麼多人」　沈富雄：你講這句話很殘忍

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▲▼趙少康認為「地球實在是撐不了這麼多人」。（圖／翻攝Youtube「少康戰情室」）

▲趙少康認為「地球實在是撐不了這麼多人」。（圖／翻攝Youtube《少康戰情室》）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，從亞洲蔓延到歐美，截至台灣時間20日上午10時50分，全球確診人數超過24萬4421例。死亡人數超國1萬人，許多國家相繼宣布封鎖禁令。資深媒體人趙少康認為人口不斷增加，「就算沒有這個病，也有那個病」，其一席話令現場來賓、前立委沈富雄直言很殘忍，要收回。

趙少康20日在政論節目《少康戰情室》提到，人口不斷增加，「我在想喔，就算沒有這個病，也有那個病」，人類現在人口已經要多少億了？到2023年就要80億，接下來很快就100億，「地球實在是撐不了這麼多人，他的環境資源都撐不了的」。

「我反對」，沈富雄說，最近人口增加最多的就是非洲，現在非洲的疫情最輕。趙少康接著說，「跟這個疫情無關啦，我講說整個地球資源的運用，資源的…」

趙少康話還沒說話，沈富雄聽不下去更直言「你講這一句話很殘忍，趕快收回去，要不然網路會罵你」。趙少康則說「沒有關係，資源的運用喔…」。沈富雄批評，「你這是就是偏見嘛！」

趙少康解釋，當全世界人超過100億的時候，「想想看我們的資源、我們的環境、我們的空氣、我們的水，大家都搶奪，真的是很嚴重的問題」。

前衛生部長楊志良在一旁補充，「已開發國家的生育率都大幅的下降，就只剩下那個最窮的國家就生」。趙少康繼續說道「你整個世界的人口，還是往上再升」。

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