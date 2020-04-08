今年第一波綜所稅退稅提前至6月30日　金額445億、294萬戶可受惠

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，8日下午召開第三場的「紓困陳時中」記者會，主題為「稅務協助減負擔 攜手防疫度難關」。財政部長蘇建榮指出，首批的提前退稅時間提前至6月30日，退稅金額達到455億元。

紓困從「稅」下手，政院日前拍板，針對「顧家庭」，一般個人所得稅可申請緩繳最長1年，或分期繳納最長3年，若有退稅者自動提前退稅。蘇建榮指出，提前退稅部分，第一批退稅提前至6月30日，預估適用294萬戶、退稅金額455億元。

財政部新聞稿進一步說明，108年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，提前1個月於109年6月30日退稅，有助納稅義務人於疫情期間獲得更多資金運用，減輕民眾經濟壓力。經參考107年度綜合所得稅首批退稅件數及金額估計，約有294萬戶適用，退稅金額約455億元。

行政院規劃8日下午15:30召開紓困振興方案「稅務協助減負擔 攜手防疫度難關」說明記者會，「紓困陳時中」政委龔明鑫將與財政部長蘇建榮親上火線，說明稅務相關紓困方案，並回應外界關注之紓困相關議題。

▲行政院紓困振興方案「稅務協助減負擔，攜手防疫度難關」說明記者會。（圖／行政院提供）