陳時中遭恐嚇火速查辦！　Dcard發文陸生到案　再揪藏鏡人身分

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」警方已鎖定他在台真實身分。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

記者張君豪／台北報導

日前巴哈姆特一名網友，轉貼「19江蘇小朋友赴台旅遊團」在社群軟體巴哈姆特轉貼涉嫌恐嚇衛福部長的談話內容，包含「刀架在陳時中脖子上」、「台灣留倒不留人」、「希望中招（得肺炎）的詮釋台獨」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」等恐嚇危害衛福部長陳時中人身安全言論，刑事局6日下午先約談轉貼者到案說明、並證實當晚已約談在Dcard散播陸生恐嚇言論的原PO到案說明。

刑事局偵查第九大隊追查，發現這名轉貼文者ARKTW，真實身分為許姓男子（職業學生、22歲），目前已約談許男到台中市政府警局到案製作筆錄中。許姓大學生到案接受警詢表示，他僅轉載Dcard文章，相關內容非他所原創，他根本不認識微信群組內的任何陸生。

▲刑事警察局外觀（圖／資料畫面）

刑事局偵九大隊7日上午證實，已在6日晚間約談涉嫌在Dcard揭露相關截圖資料的另名正就讀北部某大學許姓陸生到案，許姓學生到案後相當配合，表示所有截圖來源是另名就讀北部某大學、同時在來台唸書陸生聊天微信群組「19江蘇小朋友赴台旅遊團」裡的周姓陸生提供。

警方7日晚間同步傳喚周姓陸生到案說明，據了解，目前警方也掌握微信帳號為「南京-硕-清华隔壁那个大学-hsing」、涉嫌恐嚇陳時中「刀架在陳時中脖子上」的陸籍在台就讀學生的身分資料，短期內就會約談這名陸生到案。

刑事局偵九大隊探員語重心長表示，學生若接獲任何網路訊息，如果內容有涉及不法、恐嚇、造謠切勿未經查證任意轉傳，因為這些不法言論透過轉傳公開散播的過程也同樣為違法，轉傳散步不法言論的行為人也必須負擔相應罪責，若學生動機屬於見義勇為，應該向警方檢舉，而非透過網路散播進行公審。至於昨天遭約談的台籍許姓大學生喊冤並質疑警方違反偵查不公開部分，刑事局回應，整起案件都將交由地檢署檢察官根據犯罪事實釐清罪責，警方一切依法辦理。

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