楓林網被抄斬！網爆盜版末日來了「2論壇也GG」　官方信曝別贊助：關閉中

網搜小組／劉維榛報導

2名台大碩士靠「楓林網」年收破2千萬，如今盜版平台被警方抄斬，更被凍結6千多萬元！網友一片哀號中，卻有人爆料，伊莉論壇的影片區似乎也GG，「號稱不死鳥的伊莉居然關閉了一堆下載區」，不少會員崩潰直呼，「盜版末日啦！」

不少追劇控都曾看過「楓林網」，事實上，該平台是台灣最大的盜版網站之一，如今卻爆出違反著作權法，被警方查獲，也待補陳姓及莊姓嫌犯，以及凍結2人超過6千萬元資金，據悉，兩嫌都是台大高材生，雙方是大學研究所同校同學。

警方調查，他們透過承租美國、加拿大、烏克蘭、法國、羅馬尼亞等地的雲端主機、拷貝從大陸取得的盜版侵權影片後架設「楓林網」供民眾瀏覽，並自行成立廣告公司承攬廣告收費，電偵大隊粗估兩人從105年架設網站迄今，每個月平均獲利超過新台幣200萬元。

請繼續往下閱讀...

▲網爆，盜版末日來了！（圖／翻攝PTT）

更令追劇控崩潰的是，PTT上有人爆料伊莉論壇也GG！一名網友早在4日，便以「伊莉電影下載區不見了」為標題驚曝，「世界末日啦，伊莉電影下載區跟連續劇區都消失了，連身為尊貴會員的我都看不到，怎麼辦阿？」

隔天，另一名網友也以「不死鳥伊莉論壇被中國查水表擊墜了？」為標題透露，一名曾買到永久會員的朋友在臉書哀號，果真發現伊莉關閉了一堆下載區。公告信可見，官方聲明，目前討論區和影片區、部分影視版面因特別情況，「目前採取關閉中」，請不要因為無法訪問而升級或贊助，不會改變情況！

▲伊莉論壇網站影片區消失！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下一片哀號，「伺服器在海外可以關啊，用外交手段」、「不是說伺服器在中東？」、「只有追劇和電影受害」、「A片區不要不見就好」、「中午發現電影區消失，覺得難過」、「會員顯示『權限不夠』」、「影片區全變新聞頻道」、「還我動畫區，一些舊片還沒下載阿」。留言串中，有人也直呼「卡提諾的小說區前一陣子也關了」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這