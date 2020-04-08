　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楓林網被抄斬！網爆盜版末日來了「2論壇也GG」　官方信曝別贊助：關閉中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／劉維榛報導

2名台大碩士靠「楓林網」年收破2千萬，如今盜版平台被警方抄斬，更被凍結6千多萬元！網友一片哀號中，卻有人爆料，伊莉論壇的影片區似乎也GG，「號稱不死鳥的伊莉居然關閉了一堆下載區」，不少會員崩潰直呼，「盜版末日啦！」

不少追劇控都曾看過「楓林網」，事實上，該平台是台灣最大的盜版網站之一，如今卻爆出違反著作權法，被警方查獲，也待補陳姓及莊姓嫌犯，以及凍結2人超過6千萬元資金，據悉，兩嫌都是台大高材生，雙方是大學研究所同校同學。

警方調查，他們透過承租美國、加拿大、烏克蘭、法國、羅馬尼亞等地的雲端主機、拷貝從大陸取得的盜版侵權影片後架設「楓林網」供民眾瀏覽，並自行成立廣告公司承攬廣告收費，電偵大隊粗估兩人從105年架設網站迄今，每個月平均獲利超過新台幣200萬元。

請繼續往下閱讀...

▲▼楓林網被抄斬！網爆盜版末日來了「2論壇也GG」　官方信曝別贊助：關閉中（圖／翻攝PTT）

▲▼楓林網被抄斬！網爆盜版末日來了「2論壇也GG」　官方信曝別贊助：關閉中（圖／翻攝PTT）

▲網爆，盜版末日來了！（圖／翻攝PTT）

更令追劇控崩潰的是，PTT上有人爆料伊莉論壇也GG！一名網友早在4日，便以「伊莉電影下載區不見了」為標題驚曝，「世界末日啦，伊莉電影下載區跟連續劇區都消失了，連身為尊貴會員的我都看不到，怎麼辦阿？」

隔天，另一名網友也以「不死鳥伊莉論壇被中國查水表擊墜了？」為標題透露，一名曾買到永久會員的朋友在臉書哀號，果真發現伊莉關閉了一堆下載區。公告信可見，官方聲明，目前討論區和影片區、部分影視版面因特別情況，「目前採取關閉中」，請不要因為無法訪問而升級或贊助，不會改變情況！

▲▼楓林網被抄斬！網爆盜版末日來了「2論壇也GG」　官方信曝別贊助：關閉中（圖／翻攝PTT）

▲伊莉論壇網站影片區消失！（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，底下一片哀號，「伺服器在海外可以關啊，用外交手段」、「不是說伺服器在中東？」、「只有追劇和電影受害」、「A片區不要不見就好」、「中午發現電影區消失，覺得難過」、「會員顯示『權限不夠』」、「影片區全變新聞頻道」、「還我動畫區，一些舊片還沒下載阿」。留言串中，有人也直呼「卡提諾的小說區前一陣子也關了」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六雨最大
三重男居家檢疫偷跑夜店「沒繳100萬罰金」　今函送行政執行署
台中惡狼聲押關鍵曝！6歲女童見監視器收起淚水勇敢指認：就是他
新北議員王淑慧涉詐助理費400萬　法官裁定羈押禁見
捧千萬現金買豪宅！楓林網2創站人每個月爽賺百萬　嗜好就是置產
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」放大螢幕：眼淚在哪

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快

星培「偷撿錢包遭判刑」後首發聲！　懊悔反省：會遵從法律判決

法國護士裸體抗議！　醫護們氣壞「政府讓我們赤裸面對病毒」

台灣首例！居家檢疫女偷跑罰100萬　逾期未繳下場曝光

第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

陳時中記者會小插曲！　手卡「美廉社→美聯社」遭眼尖網友揪出

金芭黎台商負壓2個月仍「採檢陽性」！醫建議驗病毒　莊人祥回應了

4月還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六鋒面南襲雨最大

三重男居家檢疫偷跑夜店「沒繳100萬罰金」　今函送行政執行署！

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

陳時中記者會小插曲！　手卡「美廉社→美聯社」遭眼尖網友揪出

金芭黎台商負壓2個月仍「採檢陽性」！醫建議驗病毒　莊人祥回應了

4月還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六鋒面南襲雨最大

三重男居家檢疫偷跑夜店「沒繳100萬罰金」　今函送行政執行署！

超萌防疫直播　台中「型男歐巴」交通局長唱法文歌教洗手舞

嫌店員找錢手很髒…客人怒嗆「確診你付醫藥費嗎」？他怒：手都消毒到裂了

虛弱女「沒戴口罩」開門取餐、付錢！他事後才知：是居家檢疫...崩潰閉關14天

就醫免排隊！北榮推「預查旅遊史」　出示簡訊+健保卡就能快速通關

善耕365／是什麼原因？讓「他」用超過一甲子時間，守護這群孩子

龜梨和也自豪曾是掀裙界王牌！　挨轟「痴漢行為還敢炫耀」

第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

暑期打工機會來了！　桃園市府10日起受理報名錄取400人

貼反光條也沒用！桃園「苦命消防栓」常被撞　議員要求快遷移

賴清德當阿公了！　「昔日戰友」謝龍介要送20吋蛋糕：恭喜啊

Nike為醫務員產值防護面罩　注入Nike Air設計元素　

中職／陳晨威新球季專職外野　不放棄拾起內野手套

周錫瑋批藍軍不團結挺韓：下一個被罷免的恐是盧秀燕

中職／林承飛「老將」23歲生日快樂！「可樂」維持好狀況

陳時中記者會小插曲！　手卡「美廉社→美聯社」遭眼尖網友揪出

驚悚影片曝！阿兵哥台3線騎車過彎「壓車」失控　滑入對向車底當場死

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

金芭黎台商至今仍住負壓病房！

案379本土病例30歲女「偶爾去賣場購物」！感染源不明..接觸21人

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

國中生認連假出遊...隔天「19位改口」

內衣廠神發明　總裁堅持留在台灣

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

快訊／新冠肺炎再添3例「含1例本土」

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

新冠肺炎再新增1例本土！ 30多歲女自行就醫「感染源不明」

台人狂捐1.5億有原因　宜蘭小哥曝神父善行

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

更多熱門

相關新聞

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

眾多網友眼中的追劇神站「楓林網」警方分析楓林網每月流量高達3千萬人次，所帶來的龐大廣告效益導致網站主持人還需要另外成立人頭廣告公司承接網站廣告業務，平均每個月獲利高達200萬元新台幣，這兩名七年級生架設楓林網才五年多，卻都已是千萬富翁。

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

福斯8代Golf GTI官方廣告曝光

福斯8代Golf GTI官方廣告曝光

法推防疫宣導片爆紅　網友直呼：有先見之明

法推防疫宣導片爆紅　網友直呼：有先見之明

關鍵字：

盜版楓林網伊莉論壇卡提諾影片

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面