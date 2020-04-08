第二航廈大廳黑布封了一大塊　桃機趁航班量驟減大修櫃檯、跑滑道

▲桃園機場趁航班量減少時機，展開多項整修工程。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

今年以來受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，桃園國際機場每日航班量由1月底的752班，2月底425班，驟降至3月底僅剩166班，兩個月內大減近八成。為把握旅客因疫情而減少的時機，將施工對營運影響降至最低，桃園國際機場公司積極推動各項工程，原訂之整備時程紛紛提前進行開工，期待隨著疫情過去、完工後的桃園機場能提供旅客及各駐站單位更完善的空間，及更高規格的服務品質。

目前桃機已發包案件加速辦理的工程包括：原訂4月份開始施工的第二航廈出境大廳10/11號報到櫃檯整修工程，提前至3月份開始動工；6/7號及20/21號報到櫃檯島區，原訂暑假後動工，現也檢討提前至5月中旬封閉施工；原訂6月進行的第二航廈入境大廳地坪及服務台優化工程，提前至3月初動工；第一、二航廈地下行李處理場廁所改善工程，原訂7月提前至4月中旬動工。

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▲桃園機場第二航廈展開多項整修工程，加速展開修整工程。（圖／桃機提供）

另外，第二航廈擴建區觀景臺去年底開放，因參觀民眾進出頻繁，影響室內空調運作效率，因而辦理南北觀景臺風除室工程，原設計分階段進行，現也提前同步施工，預計於4月底完工。

空側部分配合全面強化，原封閉A1-A3共3機坪，經檢討增加封閉B5、B6機坪，並同步辦理空橋汰換、候機室地坪及廁所更新等相關工程，其中空橋原計施作3座，加速施作總計7座活動空橋。航機路徑方面，封閉部分NP、Q及EC滑行道，不但提早施工，亦加速辦理工程進度。

▲由於出入境旅客減少，原本員工及旅客使用頻繁的區域，現在都有空檔可辦理相關優化改善工程。（圖／桃機提供）

在疫情影響每日航班量情況下，桃機也新增辦理工程。由於出入境旅客減少，原本員工及旅客使用頻繁的區域，現在有空檔可辦理相關優化改善工程，包括機場公共區域天花板、地板改善工程，以及第一、第二航廈空調改善、電梯電扶梯汰換工程等。

另機場公司為辦理空側道面整體性維護，去年12月即通知顧問公司啟動北跑道道面刨舖規劃設計工作，原研擬邊施工邊營運的整修方案，惟現因肺炎疫情影響，桃機公司掌握時機立即與顧問公司商討，計畫改採全面關閉北跑道方式進行施工，並已於3月31日邀集航管、航聯會、航空公司等有關單位研商確認。

▲桃機表示，希望利用旅客量減少、營運壓力稍減的機會，加速提升各項服務水準。（圖／桃機提供）

因應此不可預見的營運面重大變化，機場公司決定將擴大跑道道面維護刨鋪範圍，除北跑道外，也將增加相關滑行道整修，為掌控時效及加速工程進行，後續辦理將採用限制性招標，預計4月底完成發包作業，8月底前完工，預估工程經費約新臺幣5億元，希望利用旅客量減少、營運壓力稍減的機會，加速提升桃園機場各項服務水準，站穩腳步再次出發。