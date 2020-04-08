病死率高不代表醫療水平低！張文宏列2點回應

▲新冠肺炎疫情險峻。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，上海醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，各地的病死率取決於兩點，包括「死亡病例數和總的確診病例數」和「醫療資源是否足夠」等。

綜合陸媒報導，孟加拉目前疫情非常險峻，當地感染新冠肺炎病死率達10%以上，大陸駐孟加拉大使館昨（8）日與上海市外辦聯合組織抗擊新冠肺炎疫情視頻連線會議。張文宏認為一地的病死率取決於兩點，目前德國病死率1.5%、義大利病死率12%。「病死率高並不代表醫療水平低，孟加拉國的醫療水平其實都很好。」

「死亡病例數和總的確診病例數。」張文宏指出，如果一個國家檢測診斷的病例都是重症，那麼病死率就高。如果一個國家擴大了檢測，那麼就會發現大量的確診病例，病死率不會太高。「在上海到現在為止，我治療了400個本地病例，接近200個輸入病例，現在上海總體病死率1%。」至於武漢早期的病死率是5%，後期也下降到了1.5%。

張文宏說，第二是醫療資源是否足夠，這是一個重要因素。「在所有有症狀的病人中，20%需要氧氣治療，5%需要ICU床位，如果沒有機會接受上述治療，那麼就會加重病例的症狀至死亡。」

值得注意的是，他還發出最新預警，表示如果「印度和非洲出現疫情將是人類災難。」全世界要團結，幫醫療資源不充足的國家抗疫。「全球疫情取決於控制得最差的國家，不取決於哪個國家控制最好、最早。只要世界上還有一個國家沒有控制好，這個病毒就會向全世界蔓延。這場疫情很可能後面是一波又一波，會是一場持久戰。」

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～