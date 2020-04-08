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影／蔡英文開箱史上最強軍聞社：國軍無形的武器就是他們手上的「傢伙」

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前視導近年大蛻變，被譽為「史上最強」的軍聞社、青年日報，8日更推出史上第一次的軍聞社開箱影片。蔡英文表示，國軍除了有型的槍砲彈藥外，無形的武器則是軍聞社弟兄手上的「傢伙」。

蔡英文政府上任後，將「重建國軍形象」視為重要政見，而這個重擔更落到軍聞社肩上；在過去四年期間，在社長王智平上校帶領下，從初期就在極少人力下，產製高產量的影片被外界矚目。

據了解，軍聞社在政府協助下，諸多業界導演、影像專業人士給予專業建議，他們也逐步強化拍攝能量與質量，從漢光期間短短5天產製35支影片，到製作如微電影品質的形象廣告，幫助國軍扭轉過去古板的呈現形象，王智平也被各界封為「史上最強社長」。

另外，青年日報的性質雖然屬於平面傳統媒體，但近年在社長孫立方上校積極推動轉型下，也跟上時代文宣需求，投入大量影像能量，甚至自產文宣商品。

▼總統蔡英文日前視察被譽為史上最強的軍聞社。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文日前視察被譽為史上最強的軍聞社。（圖／總統府提供）

軍聞社、青年日報的蛻變，總統也看到了。蔡英文6日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人陪同下，親赴文化營區視導，先聽取二位社長簡報，了解社內運作狀況；隨後，也觀看「看見軍聞社」的影片、參觀社內剪輯資料室、歷年拍攝成果等。

在蔡英文視察完軍聞社後，8日更特別推出史上第一次的軍聞社開箱影片。她表示，國軍除了戰備演訓外，在當代更面臨來自境外訊息戰的挑戰。國軍除了有型的槍砲彈藥外，無形的武器就是軍聞社弟兄姊妹手上的「傢伙」。

蔡英文說，除了國軍弟兄姊妹的操演實況，戰車、戰機、戰艦的最新資訊，都是我們軍聞社、青年日報的同仁，上山下海拍攝而來，不怕苦、不怕難，就是他們的日常。

蔡英文指出，用剪接提升士氣，用快門打造軍威，他們都是「為國家寫紀錄，為國軍寫紀錄」的英雄，希望大家也都能多多給他們鼓勵和支持，一起追蹤軍聞社、青年日報，收看國軍最新動態，為守護國家的國軍加油。

▼總統蔡英文日前視察被譽為史上最強的軍聞社。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文日前視察被譽為史上最強的軍聞社。（圖／總統府提供）

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