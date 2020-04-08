鞏固中印邊疆運補　川藏鐵路拉林段47條隧道貫通、2021年通車

▲4月7日，川藏鐵路拉薩至林芝段(拉林鐵路)重點控制性工程——米林隧道和藏嘎隧道同日成功貫通。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

由中共總書記習近平大力推動的川藏鐵路工程有階段性突破。據中國國家鐵路集團訊息，川藏鐵路拉林段（西藏拉薩—林芝）全線216.5公里，47座隧道完成全線貫通，預計今年底完成鋪軌，於2021年初開通營運，結束藏東南地區沒有鐵路的歷史，並有助於鞏固中印邊疆地區的軍需運補。

據了解，川藏鐵路與青藏公路，是習近平指示為「維護國家統一、鞏固邊疆穩定的需要」，並促進西藏經濟社會發展的重大國家建設。其中川藏鐵路起於四川省成都市，經雅安市、甘孜藏族自治州後進入西藏自治區昌都市、林芝市，最終到達拉薩市，全長約1629公里。

▲川藏鐵路規畫路線圖。（圖／翻攝自微博）

川藏鐵路預計2026年全線通車，屆時，成都至拉薩預計用時僅需13小時。工程分三階段實施，包括第一段四川成都至雅安，全程41.184公里已在2018年底開通，第二段林芝至拉薩，全長約435公里的拉林段，已開始鋪軌，而工程最艱鉅的雅安至林芝段正進行籌備工作。

據中國國家鐵路集團訊息，拉林段是西藏自治區首條電氣化鐵路，位於大陸地殼運動最強烈地區之一的青藏高原東南部，設計時速160公里。

由於拉林段線路沿青藏高原岡底斯板塊，以及喜馬拉雅板塊之間的雅魯藏布江縫合帶行進，行經90%以上位於海拔3000米以上的高原，先後16次跨越雅魯藏布江，因此在米林隧道和藏嘎隧道於7日同一天貫通後，該段全線共47座，總長達216.5公里的隧道，歷經6年工程終於全部貫通；目前，拉林段的120座橋樑已建成119座，線路鋪軌完成115.11公里，預計2020年底435公里全線鋪軌完成，2021年開通運營。

▲米林隧道位於西藏自治區林芝市米林縣境內，是全線施工難度最大的6座「萬米長隧道」之一​​，平均海拔3100公尺，全長11560公尺，最大埋深約1200公尺。（圖／取自中新社）

中鐵集團表示，該隧道的成功貫通，形成了極惡劣自然條件下鐵路隧道建設的新經驗，並結束當地沒有鐵路的歷史，對沿線脫貧攻堅，助力旅遊業發展和礦產資源開發，促進西藏經濟社會發展，具有十分重要的意義。

值得注意的是，2017年中印兩國因邊境問題，在洞朗地區爆發對峙事件時，有分析指出，因西藏高原影響交通運力，嚴重限制了解放軍重裝備的運輸效率，反觀印度卻能迅速部署兵力，因此中國推動川藏鐵路建設，一方面也有國防安全的考慮。據《香港01》報導，目前中印兩國在邊境的東段、中段、西段，仍有超12萬平方公里的爭議領土。

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