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華爾街日報批WHO防疫政治化　拿美國錢最多卻忌憚北京：如馬其諾防線

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▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲WHO理當為國際迅速提供防疫指引，卻屢遭批評看中國臉色說話。

中央社／記者尹俊傑

新冠肺炎全球大流行，奪走數萬條人命。華爾街日報社評指出，世衛組織因忌憚北京而延誤國際防疫，秘書長譚德塞難辭其咎；為防止傳染病再次大流行，世衛應當改革。

社評指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年11月就可能在中國湖北省武漢市爆發，官方卻下令摧毀病毒樣本。死後被評為烈士的眼科醫生李文亮去年12月底發出警語，卻遭當局指控散播謠言、「嚴重擾亂了社會秩序」。

去年12月31日，台灣警告世界衛生組織（WHO）新型冠狀病毒有人傳人跡象。世衛組織卻於今年1月14日在推特說「中國當局初步調查未發現人傳人明確證據」，過了一週才改口。

1月22日至23日，世衛召開緊急會議討論是否將疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。當時多國已傳出疫情，世衛組織卻在北京反對下未宣布PHEIC，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）反而還赴中國訪問。

譚德塞1月30日終於宣布2019冠狀病毒疾病為PHEIC，但他說世衛「不建議限制貿易與人員流動」。美國總統川普不理會世衛組織建議，隔天對中國祭出旅行限制措施，期望減緩病毒在美國散播。

但全美疫情自3月起迅速升溫，愈來愈多國家相繼淪陷，世衛3月11日才宣布疫情為「大流行」。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球迄今逾141萬人染疫、超過8萬人喪命。

川普今天在推特發文稱世衛組織「真的搞砸了」。他質疑世衛組織拿了美國大筆經費，卻以中國為中心，「我們會好好檢視。幸運的是，我否決他們疫情之初維持對中國開放國門的建議。他們為什麼給我們這麼錯誤的建議？」

華爾街日報（Wall Street Journal）社評強調，世衛處理失當，政治人物出身的譚德塞難辭其咎。譚德塞為衣索比亞左派政黨成員，在專制政府中不斷往上爬，曾任衛生部長與外交部長，2017年接任世衛秘書長後，曾嘗試安插辛巴威獨裁者穆加比（Robert Mugabe）為世衛親善大使。

文章說，世衛組織評定會費美國占了22%，中國只占12%；世衛內部美籍人士忠於組織，中國代表卻將本國利益放在首位，以免激怒北京。

社評建議美國國會調查世衛防疫作為，以確知判斷力是否受中國政治力影響，「所有國際組織中，世衛理當是政治色彩最淡的，其核心宗旨是協調國際防疫並提供正確的公共衛生指導方針」。

文末以二戰期間法國東部造價高昂卻未起防禦作用的馬奇諾防線（Maginot Line）比喻寫道：「如果世衛組織只是防疫政治化的馬奇諾防線，那比無用還糟糕，不該再拿美國資金。外交政策菁英如想了解為何這麼多美國人不信任國際組織，看世衛就知道。」

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