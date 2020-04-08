上海台協喬遷新氣象　李文輝：將協助台商拓展線上銷售

▲上海市台協喬遷，市台辦與台商代表座談。（圖／取自上海市台協公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

上海市台灣同胞投資企業協會2020踏入成立第26年，於4月1日完成新辦公地址喬遷後，正值連假後首個工作日伊始，上海市台辦主任李文輝7日與上海市台協代表進行座談，表示將對台商反映融資難、客流量不足等問題進行協處，幫助台商拓展線上銷售渠道，化危機為轉機。

上海為兩岸交流最密切的地區之一，註冊台資企業約1萬4000家，影響輻射遍及長三角，適逢新冠肺炎疫情影響，台商復工復產，以及台幹返工情況備受關注。

▲上海市台辦主任李文輝與台商座談。（圖／取自上海市台協公眾號）

據上海市台協發布訊息，上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東於4月7日，赴台協閔行區辦公室新址與上海市台協會長張簡珍，以及南僑集團、雅茗集團、豆庭宏、麗寶集團、85度C、義麵屋、富世餐飲、王品、撈王等企業的台商代表座談。

李文輝指出，自新冠肺炎疫情發生以來，在滬台企台商積極承擔社會責任，展現大愛情懷。目前，大陸及上海的防疫工作趨勢好轉，但依舊不可懈怠，希望在滬台企繼續做好疫情防控工作，全面推進企業復工復產復市。

他表示，針對大家反映飲食行業目前面臨的短期融資困難、客流量不足、供應鏈不暢等問題，市台辦將積極協調有關金融單位，幫助聯繫有關電商平台，開展精準對接，紓解資金困難，拓展線上銷售渠道，推動台企轉型升級，化危機為轉機。

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