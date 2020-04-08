地方更了解小型企業　國民黨建議：14%預算由地方政府發放





▲王育敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於中央「第二階段擴大紓困振興方案」，國民黨8日由文傳會主委王育敏、東吳大學講座教授朱雲鵬、文化大學全球商務系兼任副教授杜震華、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全等人共同召開記者會，評析第二階段紓困方案。國民黨建議讓地方政府扮演更積極角色，對於小型及自營業者進行有效紓困，其中14%預算應由地方政府發放。

鑑於上次600億元特別預算中，地方政府幾乎沒有角色，所有的直接紓困都是中央政府一把抓，國民黨認為，就地方小型企業及自營行業而言，地方政府比中央政府更知道哪類商號、哪個偏鄉需要紓困，因此，應讓地方政府扮演更積極角色，對於小型及自營業者進行有效紓困。

具體作法上，國民黨主張，行政院所提特別預算中，經濟部「艱困企業協助」編列383億，交通部「紓困觀光產業」編列125.77億，農委會「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」編列73億，三者合計約582億。

其中至少14%亦即81.5億，應發放給地方政府，由其訂立紓困辦法，負責發放給轄內需要紓困的小型企業、無商業登記店家、夜市商家、小型農家、偏遠地區等個體；對於受到觀光萎縮而受困之偏鄉企業，尤其要給予關注。其他文化部及教育部預算中相關部分，亦應比照處理。

國民黨說明，上述14%的標準，鑑於109年中央政府總預算2兆1000億中，含14％的地方政府統籌分配稅款，可見中央與地方分工有所必要。

另外，在薪資補貼方面，王育敏指出，蔡政府的作法遠不如部分國家，例如新加坡確實採取雨露均霑作法，所有在職員工4月薪資可獲得高達75%補貼，補貼金額上限新幣4,600元（約新台幣9.7萬元）；台灣則是對觀光、運輸業每人每月薪資補貼1萬元，艱困服務業每人每月最高2萬元，無論是門檻或金額上都不如新加坡，建議政府放寬薪資補貼標準，加碼照顧勞工。