國民黨批酷碰券難以普及　忽略老人、窮人、失業者問題

▲王育敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對規模達1.05兆元的「第二階段擴大紓困振興方案」，國民黨8日召開記者會，深入評析紓困方案。國民黨強調，行政院長蘇貞昌強調紓困要雨露均霑，但經濟部推出酷碰券政策，因行動支付等門檻，難以普及全民，建議發放現金取代酷碰券。

國民黨由文傳會主委王育敏、東吳大學講座教授朱雲鵬、文化大學全球商務系兼任副教授杜震華、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全等人共同召開記者會，評析第二階段紓困方案。

對於經濟部推出酷碰券的政策，國民黨認為，以行動支付方式並僅提供25%折扣優惠，對老人或是不熟悉行動支付的民眾相當不便；同時，消費者使用酷碰券需自己額外掏出購物金額的四分之三的金錢，忽略窮人與失業者連基本費用都難以支付的問題，這也是各國提供國民的紓困方案，以直接發放現金或支票為主的原因。

王育敏以台灣與新加坡對比強調，新加坡在個人補貼方面，對於年滿21歲的國民每人發放600新加坡元（約新台幣1萬2643元）的現金補貼；台灣卻硬要採用無法惠及全民的行動支付消費折扣方式，且酷碰券預算只有110億，每人只有3千元，預期效益難以期待，要創造最大的實質消費效果，以發放現金最適當，對刺激經濟的復甦也最有幫助。