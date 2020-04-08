影／武漢封城76天大事紀　全城人等待「1814小時」的一天

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，武漢市為了防範疫情向外擴散，從1月23日上午10點暫停市內及對外交通，歷經76天的「封城」，終於在4月8日凌晨恢復對外交通，總共1814個小時的過程也被記錄下來，成為所有武漢人共同的記憶。

1月23日：上午10點武漢實施「封城」暫停對外交通。

1月24日：武漢應急醫院「火神山醫院」開工。

1月24日：解放軍、各省市醫療隊馳援武漢。

1月26日：武漢第2所應急醫院「雷神山醫院」開工。

1月31日：首架從國外接湖北籍旅客包機抵達武漢。

▼武漢在一周內蓋出「火神山醫院」。（圖／路透社，下同。）



2月3日：武漢全市進行消毒殺菌。

2月3日：武漢連夜開設3座方艙醫院，提供3400張床位收治輕症患者。

2月4日：「火神山醫院」接診首批患者。

2月4日：鍾南山、李蘭娟等醫療專家對武漢重症患者巡診。

2月8日：元宵節，多地地標為武漢加油。

2月13日：前上海市長應勇出任湖北省委書記、前濟南市委書記王忠林出任武漢市委書記。

2月13日：「火神山醫院」首批7名治癒患者出院。

▼解放軍搭乘軍機馳援武漢。



2月22日：世界衛生組織（WHO）專家組前往武漢考察。

3月3日：武漢「華南海鮮批發市場」進行大規模消殺。

3月10日：武漢方艙醫院全部休艙。

3月11日：武漢全市新增病例數首次降至個位數。

3月17日： 馳援武漢的40多支醫療隊3千多名醫務人員分批撤離。

3月18日：湖北新增確診病例0例、武漢新增確診病例0例、疑似病例0例。



3月20日：武漢漢口火車站關閉58天後展開消殺工作。

3月25日：湖北除武漢市以外地區恢復對外交通，武漢恢復部分公交（公車）線路運營。

4月2日：湖北現有確診病例降至1000例以下。

4月3日：武漢天河機場展開消殺。

4月4日：大陸為抗擊新冠肺炎疫情犧牲烈士與逝世同胞深切哀悼。

4月8日：武漢市解除封城，恢復對外交通。

