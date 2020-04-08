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「人潮管制」初步指引出爐！從夜市到寺廟全要管　景區停車場限停一半

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▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者賴文萱／台北報導

防清明連假出遊人潮爆量再現，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（8）表示，昨天有跟經濟部、交通部、內政部開會，經濟部部分涵蓋夜市市場商圈購物中心百貨公司；交通部涵蓋主題樂園、風景區；內政部有國家公園、寺廟等，整體以總量管制概念處理。

夜市餐飲部分，朝單一出入口方向做控管，包含需要增設隔板或座位數要減少，商圈、百貨公司也是一樣的概念，尤其美食街會減少座位數。風景區、遊樂場所、國家公園部分，由於每個面積大小不同，因此會以周邊停車場作為流量控管手段，各區條件雖然不同，但都會以50到60%作為控管基準，以停車場的50%作為管制安全值，當安全值達到25%時就會提出警訊，告訴用路人，前往的地點已要超過標準，另會考慮週遭道路系統等，引導用路人去其他地方。

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飯店部分，目前早餐都以套餐方式處理，減少用餐時間擁擠狀況，但暫時不針對訂房管制，不過交通部會在連假7天前，提供訂房相關資訊，以預測到風景區的人數多寡，提前執行相關因應措施。至於寺廟部分，由於信仰中心也是觀光景點，會由地方中心輔導，針對參拜路線調整為單一方向，避免人流交錯，也會提醒拜堂部分做適度人流管控。

陳宗彥表示，昨天討論完，各部會覺得有細節要補強，這2天會分別努力，預計2天後會再召集一次會議，把正式的人流管制指引訂出來。

▲雲林劍湖山世界遊樂園在連假激情過發出公告，推出週休二日防疫休園。（圖／劍湖山世界樂園提供）

▲雲林劍湖山世界遊樂園在連假激情過發出公告，推出周休二日防疫休園。（圖／劍湖山世界樂園提供）

根據交通部規劃的「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，針對25家觀光遊樂業，最大安全承載量下修為50%。針對易發生大量遊樂湧入的熱門主題樂園也訂定防疫安全承載量的A（60%）、B（55%）、C（50%）分級應變行動方案。

人流達到C級時，會通知公路總局及高公局交控中心啟動CMS發布園區已達防疫安全承載量50%；達B級時，持續以CMS公告，並請警廣加強宣導替代路線；達A級時，將落實管制總量，加派人員引導並請警廣加強宣導遊客分流，改往周邊景點。

至於13個國家風景區部分，轄區內共有42個重要景點，雖以戶外為主，會透過停車場管制方式管理。收費停車場當停車數達50%時，將管控車輛進入；未收費停車場部分則結合地方政府警察單位勸哩，並取締違規。

室內空間部分，採單一出入口，管制遊客進出動線；室內承載人數達50%時，採分時分流或人群分流進入管制措施辦理；戶外容納超過100人以上景點採總量管制及預約分流入園人次。

▲交通部常務次長祁文中受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部常務次長祁文中受訪。（圖／記者林敬旻攝）

交通部常務次長祁文中今在立法院交通委員會前受訪時表示，交通部已超前部屬，未來會將人潮預估、景點訂票、飯店訂房等資訊，在7天前提供給指揮中心，3天前也會再更新更完整的資訊。

祁文中說，指揮中心昨天有開會，探討若民眾無法做好社交距離時，將針對各風景區、景點、商圈、夜市，訂定警告點、行動點跟管制點。警告點是呼籲還沒前往的民眾不要去，或是前往中民眾考慮不要去；行動點是會對景點人潮做分流；管制點則是對商圈、夜市、景點做人潮管制。

祁文中表示，相關部會都會把資料提供給指揮中心，經濟部提供有關商圈、夜市資料蒐集；交通部針對13個風景管理處，裡面42個景點蒐集資訊，42個景點所在位置訂房情形也會提供資訊；農委會則是針對管轄森林遊樂區提供資訊，所有事情都是跨部會，指揮中心掌握全面資訊，並與地方政府合作。

▲中角灣完工,12月25日起至明年3月4日，北觀處運用燈飾裝置北海岸9處特色景點。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲觀光局13個國家風景區，五一連假擬透過停車場管制車流方式管控人流。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

不過，祁文中強調，上述的說明還沒真正定案，僅是昨天跟指揮中心開會時提出的相關意見參考，包含內政部營政署、交通部、農委會等單位，在昨天互相分享做第一次意見交換，因為各單位訂定的措施還有不同門檻的部分，後續會繼續討論更具體做法，並由指揮中心跨部會確定屆時將如何去運作。

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