武漢76天解封「估5.5萬人」火速離開　第一班火車乘客喊：等很久了！

▲武漢解封，清晨旅客保持安全距離下排隊。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）



記者劉亭／綜合報導

4月8日零時起，武漢封城76天以來解封，來往交通開始運作，許多人一大早就出現在車站排隊搭車。中國鐵路武漢局集團有限公司表示今（8）日有276列火車來往，預估8日有5.5萬多人搭火車離開。

根據澎湃新聞報導，中國鐵路武漢局集團有限公司表示，8日將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。從4月7日的車票預售情況看，4月8日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢，其中去往珠三角地區的旅客佔離漢旅客總量四成左右。

4月8日早晨6點25分，開往湖北荊州的D9301次列車緩緩駛出漢口火車站1號站台。這是自1月23日10點封城以後，從武漢始發的第一班旅客列車，車上有75名旅客。

漢口站為乘坐D9301次列車旅客準備了小禮物，包含兩雙手套，兩個口罩和一個安全手冊。在荊州工作的武漢人李先生透露，他等待「解封」這天很久了，前天得知可以買票後，立刻買了這趟首發車的車票，只為早點回去復工。

根據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部通告，從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。為此，武漢地區武昌站、武漢站、漢口站等火車站重新開啟進站通道，恢復辦理旅客進站客運業務，旅客持健康碼“綠碼”經測量體溫、身份核驗後可乘車出行。