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國際板債首季爆逾6000億贖回潮　壽險業滿手現金頭很大

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲根據金管會統計，2020年第1季國際板債券提前贖回共55檔、金額為203.35億美元。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球央行掀起降息風潮，加劇國際板債券提前贖回潮，根據金管會最新統計，今（2020）年首季國際板債券提前贖回共有55檔、金額203.35億美元（約新台幣6,151億元）。

根據金管會統計，今年首季共有55檔國際板遭提前贖回，累計金額高達203.35億美元（約新台幣6,151億元），較去年同期的3檔、金額1.28億元，呈現大幅成長態勢。

統計也指出，今年3月國際板債新發行檔數為33檔，發行金額達60.49億美元，其中檔數較去年同期增加313%，不過金額卻衰退12%，代表今年3月單檔發行金額較大；到3月底為止，總流通檔數655檔、流通餘額1,677.75億美元。

壽險業者表示，今年在新冠肺炎疫情衝擊下，全球央行吹起降息風，發行商大多提前贖回舊債，再發行利率較低的新債，投資國際板被迫贖回，換回滿手現金，面臨再投資的風險，加上金融市場劇烈波動，恐怕影響到投資收益率，進而影響未來利變保單的宣告利率。

不過，壽險業者也說，已提前在去年第4季逢低布局海外債、國內股票等部位，儘管近期以增持現金部位為主，但未來仍將伺機尋求好的投資標的，解決資金去化的問題。

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