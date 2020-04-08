川普開砲WHO搞砸了！　「拿美國經費卻提供錯誤建議」

▲川普認為WHO給了錯誤的建議。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情累計已有38萬6817例確診、1萬2258例死亡，總統川普在當地時間7日於推特PO文抨擊世界衛生組織（WHO），開頭第一句便直指WHO將一切搞砸了，甚至提供錯誤的建議。

川普在推特PO文中提到，WHO真的搞砸了，基於某些原因，絕大多數的經費都是由美國提供的，他們卻以中國為中心，關於這一點後續會再好好調查，不過，幸運的是，美國之前拒絕接受WHO的建議「不要與中國斷航」，「為什麼WHO要給我們如此錯誤的建議？」

其他網友也紛紛在PO文底下留言附和，「中國不是我們的朋友」、「退款，用這筆錢資助CDC」、「退款退出建立一個新組織，國際衛生組織（International Health Association）或是其他名稱」。

▲美國疫情嚴重。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的資料，截至8日上午4時48分的統計，美國境內累計已有38萬6817例確診、1萬2258例死亡，是全球確診病例數最多的國家，其中重災區紐約市死亡病例數達4009例；而全球累計已有141萬3415例確診、8萬1199例死亡、27萬4407例治癒。

美國華盛頓大學健康指標和評估研究中心（IHME）利用大數據做出新冠肺炎的預測模型，估計美國各州未來幾周內約還需要2萬5000個呼吸器、1萬6323個重症病床；另外，死亡高峰約落在4月16日左右，預計單日會有3130人死亡，累計達8.1萬人左右。

IHME也透過分析中國武漢、義大利與西班牙境內，7個封鎖城市的疫情變化，估算出保持「社交距離」確實有成效，因為這些城市都在實施封城後，疫情快速達到高峰，至此便不再往上攀升。

IHME所長默里（Christopher Murray）表示，「正如我們之前所注意到的，如果人們如果放棄保持社交距離，新冠肺炎流行的軌跡將會急遽下降，這在很多地區得到驗證，這就是社交距離非常重要的證據，我們也預計這項措施必須持續到5月底。」