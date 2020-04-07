美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，民眾紛紛戴上口罩防止病毒交叉感染，不僅是保護自己也保護他人。不過，美國卻有最新醫學研究顯示，無論是醫用口罩或是布口罩，都無法有效阻擋病毒散播。對此，台大醫師證實，指出實驗沒有錯，但戴上口罩卻可以降低感染的風險。

美國醫學期刊《內科學年刊》近日刊登一項研究，實驗找了4位確診新冠肺炎的患者，在負壓隔離病房內分為戴口罩與沒戴口罩兩組，並請他們對著距離嘴巴20公分處的培養皿咳嗽5次，結果顯示，無論是醫用口罩或是布口罩都無法有效阻擋病毒外漏。值得注意的是，口罩外層的汙染甚至大於內層。

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不過，上述實驗尚不清楚是病患咳嗽力道的大小導致病毒外漏，還是新冠病毒的顆粒太微小，因此穿透口罩，加上實驗並未測試N95口罩的防護性，也沒有測試戴口罩咳嗽是否會減低口沫飛行距離。對於口罩的實用性仍有待更深入的實驗、研究。

▲黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）



台大兒童感染科主任黃立民對此表示，這實驗也沒有錯，但戴上口罩可以擋下90%以上的外來物，大幅降低感染的風險。「這就是美國一直的迷思，美國意思就是說這不是100％，所以我們不要用嘛。」

另外，耳鼻喉科醫師邱昱勳也指出，實驗結果顯示口罩內外層都有病毒，代表已經隔絕一部分，若沒戴口罩的話散播的量會更多，「就像是N95也只能隔絕95%而已，現在沒有一個方法是百分百，只是把傳染率或被感染率降得更低。像台灣現在有戴口罩，跟其它國家沒戴口罩，其實有非常大比例，人傳人就會降低非常多。」

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