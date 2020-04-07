　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，民眾紛紛戴上口罩防止病毒交叉感染，不僅是保護自己也保護他人。不過，美國卻有最新醫學研究顯示，無論是醫用口罩或是布口罩，都無法有效阻擋病毒散播。對此，台大醫師證實，指出實驗沒有錯，但戴上口罩卻可以降低感染的風險。

美國醫學期刊《內科學年刊》近日刊登一項研究，實驗找了4位確診新冠肺炎的患者，在負壓隔離病房內分為戴口罩與沒戴口罩兩組，並請他們對著距離嘴巴20公分處的培養皿咳嗽5次，結果顯示，無論是醫用口罩或是布口罩都無法有效阻擋病毒外漏。值得注意的是，口罩外層的汙染甚至大於內層。

請繼續往下閱讀...

不過，上述實驗尚不清楚是病患咳嗽力道的大小導致病毒外漏，還是新冠病毒的顆粒太微小，因此穿透口罩，加上實驗並未測試N95口罩的防護性，也沒有測試戴口罩咳嗽是否會減低口沫飛行距離。對於口罩的實用性仍有待更深入的實驗、研究。

▲▼疾管屬記者會_台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

台大兒童感染科主任黃立民對此表示，這實驗也沒有錯，但戴上口罩可以擋下90%以上的外來物，大幅降低感染的風險。「這就是美國一直的迷思，美國意思就是說這不是100％，所以我們不要用嘛。」

另外，耳鼻喉科醫師邱昱勳也指出，實驗結果顯示口罩內外層都有病毒，代表已經隔絕一部分，若沒戴口罩的話散播的量會更多，「就像是N95也只能隔絕95%而已，現在沒有一個方法是百分百，只是把傳染率或被感染率降得更低。像台灣現在有戴口罩，跟其它國家沒戴口罩，其實有非常大比例，人傳人就會降低非常多。」

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

ET快訊
快訊／公園玩耍被盯上！台中6歲女慘遭性侵　里長帶人抓綠衣狼
沒有感冒史！20多歲男「說話喘到爆」　醫一照X光驚呆：恐心衰
孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽憂：沒發燒還是有確
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

疫情影響預防接種？今年1~3月幼兒 打麻疹疫苗「降近一成」

罷韓連署書「377662」二階段過關！陳柏惟曝數字涵義

台灣首例！居家檢疫女偷跑罰100萬　逾期未繳下場曝光

家長注意！腸病毒疫情4月逐步升溫「今年已有5重症」

國民黨「數位諸葛亮」爆內幕！四叉貓成神秘第8人　Dcard創辦入圍回應了

華航紐約飛台同班機10人染疫！莊人祥：全機326人隔離期滿採檢

台大要求師生4/8起上課、實驗室均須戴口罩　沒帶可借…一週需還全新

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

疫情影響預防接種？今年1~3月幼兒 打麻疹疫苗「降近一成」

罷韓連署書「377662」二階段過關！陳柏惟曝數字涵義

台灣首例！居家檢疫女偷跑罰100萬　逾期未繳下場曝光

家長注意！腸病毒疫情4月逐步升溫「今年已有5重症」

國民黨「數位諸葛亮」爆內幕！四叉貓成神秘第8人　Dcard創辦入圍回應了

華航紐約飛台同班機10人染疫！莊人祥：全機326人隔離期滿採檢

台大要求師生4/8起上課、實驗室均須戴口罩　沒帶可借…一週需還全新

台南首例通訊投標得標　賴男以191萬7千元標得持分土地2筆

紓困條例修法力拚14日三讀　柯建銘：最快5／1通過特別預算

中職／閉門打季票會員受影響　兄弟公告保留或全額退費

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

放射試驗設備全國第一！台電取得四大認證跨足綠建材檢驗

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

桃園24小時自助洗衣店只能營業14小時？　議員黃家齊提修法

4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

鄉民女神19歲來台「沒地方住」...陳芳語霸氣伸援手暖哭！

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

曙光！長庚找到新冠病毒「關鍵抗體」

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句」媽臉垮

泰女偷跑罰100萬　未繳限制出境

連假爽玩墾丁…收假出現症狀衝急診

抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年

更多熱門

相關新聞

4歲童確診讓公幼停課　影響121人

4歲童確診讓公幼停課　影響121人

中央流行疫情指揮中心6日新增第365病例，同時也是台灣第5例的幼童（年僅4歲）確診者，被確診的家人傳染且發病後，曾陸續到幼兒園上課4天，造成就讀的幼兒園2日開始全面停課2周，光是幼兒園就影響師生121人。幼兒園強調，校內目前已全面噴藥消毒，直到16日日後才會全面復課。

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

武漢8日撤除管控卡口！「水陸空」交通全面恢復

武漢8日撤除管控卡口！「水陸空」交通全面恢復

美國海軍部長內鬥航母前艦長　川普要介入

美國海軍部長內鬥航母前艦長　川普要介入

網紅重回護士崗位⋯5天後確診

網紅重回護士崗位⋯5天後確診

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

即／英國首相強生被送入加護病房

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面