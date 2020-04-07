4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日新增第365病例，同時也是台灣第5例的幼童（年僅4歲）確診者，被確診的家人傳染且發病後，曾陸續到幼兒園上課4天，造成就讀的幼兒園2日開始全面停課2周，光是幼兒園就影響師生121人。幼兒園強調，校內目前已全面噴藥消毒，直到16日日後才會全面復課。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

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據悉，第365例是一名年僅4歲的男童，為國內最新的本土確診病例，為案356與案343的同住家人。中央流行疫情指揮中心表示，男童3月25日下午在幼兒園突然發燒，後續由家人接到診所就醫，退燒後隔天在家休息一天，但27日至4月1日又持續到學校上課，等於發病後又到校上課4天。

男童在學校的接觸者包含老師6人、廚工和工友3人、同學29人，加上不同班同學後，全部加總大約接觸121人，幼兒園已經宣布2日起全面停課2周，校園內也會全面消毒。指揮中心發言人莊人祥表示，案356、案343與案365總接觸者，包含非同住家人、親友與診所，加起來總共175人。

▲男童在學校的接觸者，包含老師、工友與同學，總共大約接觸121人。（圖／記者李毓康攝）

男童的傳染來源為家庭群聚，他的祖父（案356）3月27日從美國返台，確診前傳染給祖母（案343），男童祖父指稱回台後都沒有出現不適症狀，男童祖母則透露（男童祖父）有輕微腹瀉的情況。

值得注意的是，案356是17日從美國回來，但政府規定18日從美國回來，才需要居家檢疫14天，因此案356只需要自主健康管理，戴上口罩後還是能外出。本次確診的男童因為與祖父母同住才會被感染，目前同住的父母與弟弟檢驗後均為陰性，指揮中心將持續追蹤調查，避免病毒進一步擴散。

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