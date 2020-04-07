譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？

▲譚德塞聲稱自己非常掛念強生。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，而今（7）日清晨傳出，英國首相強生病情比想像中嚴重，在醫療團隊建議下轉送加護病房治療，此消息一出讓許多人非常驚訝，而世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞也在推特上PO文，對強生獻上祝福，沒想到卻遭到網友留言圍剿。

英國首相發言人在今日證實，因為首相強生病情惡化，必須要住進加護病房，而強生也交代外交大臣Dominic Raab，在必要時可以代替他執行總理職務。川普得知後已經請2家知名藥廠進行聯繫，希望可以幫強生找到治療方案。

▲ 網友出征圍剿譚德塞連。（圖／翻攝自推特）

而WHO秘書長譚德塞也在推特上PO文表示，「今晚我獻上自己與WHO全體衷心的祝福，給我的朋友強生，希望他可以戰勝新冠肺炎病毒，英國的醫護人員也會全力的照看你。」

不過這段話卻又引起網友眾怒，其中有網友直接痛批譚德塞及中國國家主席習近平，表示「許多人的存亡都在你們手中，每天都有上千萬人因你而死。」、「這個人讓新冠肺炎蔓延到全球，怎麼還沒被開除，還在這邊演戲？」

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